OBRAČUNALI SE MILJANINI MOMCI! Miljana na Bebicine oči pala u Zolin zagrljaj, OPŠTI HAOS: Zola ga raskrinkao, udario na KULIĆE!

– On sa njom vodi konverzaciju preko njenih roditelja. Misli njenih roditelja pokušava da joj utuvi u glavu, a i laže, pokušava da manipuliše. Ja bih sve shvatio da vidim da ona gine za njega, ali ne može niko da mi kaže da ovaj čovek ne vidi neke stvari. Zamisli šizofrenije mozga, posle njenog intervjua sa tobom, on je dovodi ispred izolacije, da bi ona pitala da li sam ja plakao kad sam saznao da je trudna… Zamisli to… Što ju je doveo kod mene? Šta je poenta, da se on udomi? Ja vidim na njemu, ima neki konačan cilj, nešto je smislio u glavi i toga se drži. Ali on se vara, Miljana nije glupa – istakao je Zola.

– Ja želim da razgovaram sa tobom posle, hoću sa tobom da razgovaram, da li ti želiš sa mnom? – pitala ga je Miljana.

– O čemu da razgovaramo? Pitaj me pred svima ovde. Odmah da ti kažem, od našeg odnosa nema ništa… – dodao je Zola.

– Vi ste morali da razmišljate o tim nekim stvarima – rekao je Miki.

– Ja ne bih mnogo stvari radila da me zanima šta misli – dodala je Miljana.

– Miljana snosi deo krivice, ali ona je ostala trudna sa čovekom kojeg ne voli. Vi pravite dete, a nemate ništa. Bebice je l’ ti kapiraš o čemu se radi ovde – rekao je Miki.

– Bebice da li ćeš se složiti sa nekim stavovima ljudi koji vas vole, ali ne podržavaju – rekao je Miki.

– On njoj sinoć kaže kako si ti Milane slagao nju na intervjuu – rekao je Zola.

– Kulićima se vraća karma za sve što su meni radili – rekoa je Zola.

– Šta će biti s tom decom kada Marije ne bude više, ko će ih čuvati, šta će biti sa svim tim – upitao je Anđelo.

– Nebitno je šta vi pričate, samo Miljana i ja znamo istinu – govorio je Bebica dok su ga zadrugari osuđivali i napadali.

– TI nju voliš a gledaš kako ima intimni odnos sa mnom – rekao je Zola.

– Ma vi ne znate šta pričate. Ti kupuješ mir, a šta sada radiš – upitala je MIljana.

– Ti sama sebe dovodiš u te situacije. Za dva sata ćeš imati odnose sa njim, ja njoj neću da dajem lažnu nadu. Us*ala si se sebi u život. Teraš inat sa nekim nebitnim likom – rekao je Zola dok ga je Miljana grlila.

– Šta, šta, šta ti radi Miljana – ponavljao je Mića.

– Ponižava me – rekao je Bebica.

– Treba da je pustiš da ide svojim putem… Ja bih je*o svima majku – rekao je Mića.

– Kada vam odgovara ja sam luda, kada odgovora ovako onako, za to je u pravu – rekla je Sandra.

– Marija i Siniša nisu dali da ona dođe, niko nije znao – ubeđivao je Bebica.

– Jesi ti njihov advokat – pitao je Zola.

– Ti hoćeš da kažeš da su je naterali da bude sa mnom? Oni nisu ni znali da smo mi zajendo – rekao je Bebica.

– Bebice, da li hoćeš da ona rodi tvoje dete – pitao ga je voditelj.

– Mi smo imali dogovor, mi smo pričali o tome. Ne može Marija da odlučuje, ne znam što se to kosi o njoj – rekao je Nenad.

– Ona je mene pitala da li hoću ja da ona ode u Niš, ja sam rekao da ode da bi je tebi prebacio na grbaču. Ti imaš neki svoj cilj, ne znam kakav ali imaš – rekao je Zola.

– Ja nemam cilj, mi imamo cilj – rekao je Bebica.

– Ako Bebica ima cilj, koji ti cilj imaš? – pitala je Miljana Zolu.

– Koji je tvoj cilja kada si me pitala da li sam plakao ?- pitao je on.

– Zato što ti hvataš na patetiku – rekao je on.

– Ne, ja sam debeo imao veći stomak, pa se znojim – rekao je on.

