DALILA PRIZNALA ŠTA MISLI O ANĐELU, ON ODMAH UPAO U STUDIO: Otkrila šok detalje tajnog razgovora

U toku je radio emisija “Sprrrdnja” koju vodi i uređuje Stefan Karić, koji kao i uvijek za gledaoce spremi mnogobrojna iznenađenja. Njegov specijalni gost je Miki Đuričić, a njihov naredni gost je Dalila Dragojević.

Anđelo Ranković je na početku intervjua sa Dalilom upao u radio.

-Što se tiče dimanike, moram da dodam. Jako bitna stvari je to što sam odrastao uz Elitne odrede, može da se uči dosta i kada si dijete bijelog grada naučiš dosta toga – upao je Anđelo u radio.

-Čuli smo Anđela, izenanađen sam. Ti si rovita, prošla si svašta ovde. Niko kao ti nije proživeo neke stvari. Ti ćeš nosti veliki teret. Da li si spremna da uđeš u ovaj treći odnos. Anđelo se razlikuje i od Cara i od Dejana, da li će on tebe promeniti i da li si spreman da uđeš u tu vezu – pitao je Miki.

-Mi smo kroz ove razgovore proveli dosta vremena, više je on pričao nego ja. Slušala sam neke ozbiljne stvari, sinoć je bio jako ozbiljan, mi nismo za to da se nešto desi ovde. Razlog je što se on ne ponavlja, to je jako pametno i pričao o ozbiljnim stvarima. Naravno da nije normalno uskočiti u nešto novo tek tako. Ja sam završila odnos prije mjesec dana, nisam planirala da se to desi ali vidim da imam osmijeh na licu, postaje mi zaniljivo. Matora mi je prišla i rekla mi je da je u šoku koliko je on ozbiljan u nekim stvarima. Zna on da sam ja labilna, pozitivno utiče na mene – pričala je Dalila.

-Koje osobine su ti se svidjele kod njega? – pitao je Karić.

-Ja ovde živim život, nemam potrebu za glupostima. Ja ovde ne uskačem u odnos preko noći, Anđelo to zna. Pored fizičkog izgleda kog su svi svjesni u kuću, njegova pamet, mirnoća to je ono što mi odgovara. Jako je miran i staložen. Nije neko ko žuri. Ima jako dosta kvaliteta, uredan je i čist – pričala je Dalila.

-Da li može da te poremete komentari da još voliš Filipa? – pitao je Miki.

-Svašta može da me poremeti, ja skačem na prvu. Dok sam pored Anđela, on mene kontroliše, pustio me je da radim šta hoću do nekle, ali kroz priču mi provuče neke stvari koje ne treba da radim zbog sebe… On sa mnom ide postepeno, svesni smo oboje nekih stvari. Neće svi ljudi imati pozitivno mišljenje o meni, kao ni njegova prodica, mama i ujak. Ja sam svjesna sebe, ja ću sutra kada izađem morati da učestvujem u nekim emisija i tako – ogolila je dušu Dalila.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

