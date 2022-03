ŠTA MU JE ODJEDNOM? Dejan izazvao BURU komentara kada je izjavio ovo za Aleks: ONA U ŠOKU (VIDEO)

Zašto je problem da se čuje šta te nervira kod Aleks? Nego hoćeš lažnu sliku o savršenstvu? – pitanje gledaoca postavila je Ivana.

– Nije da me brine, ali može biti savršeno. To je rješavanje problema, određene situacije koje se zamjeraju na određeni način. Ja da nju hoću da poistovjetim sa ostalim situacijama ja bih joj rekao: “Što gledaš?” Ja neke stvare zamjerim kada osetim potrebu. Zamjeriću kada budemo sami. Onda je ljudi napadaju. Ja sam mogao da bi sebi olakšao… Ja sam iskren sa njom! Ja ovdje imam blokade, nisam opušten. Ne mogu da budem ja – ja. Ja bih morao da izađem napolje i da udahnem vazduh. Ja imam svoje definisano stanje sa njom, napolju ćemo da se upoznamo. Nisu okolnosti za potpune stvari. Nije meni sprdnja ovo! – rekao je Dejan.

– Ja sam promišljena, li eto. Ja sam najgori, ali sam ja – ja. To je ono što sam ti pričao – dodaje Đedović.

– Ne želim da budem na stubu komentarisanja. Prolazi neko, ja pogledam. Ne znam šta je problem.

– Ja mislim da oboje prave dramu, ovo je stoti put. Ako je interes veza, koga boli uvo ko je u pravu. Veza je ovo za šta oni teže, trebaju da se bore. Oboje su isti. On je znao kakva je ona, ona je znala kakav je on. Isto kada govoriš to, isti si. Zna se sve ovde, ako žele da sačuvaju sve, oni treba da naprave bedem oko sebe. Šta je to toliko vau. Šta je problem, šta?! Onda folirate oboje sve! Ako vas pogodi jedna sitnica, a preko dana se volite baš. Pitam šta se desilo?! – upitao je Mića.

