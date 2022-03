“NEZANIMLJIVA I NEKREATIVNA!” LEPA BRENA IZNIJELA JASAN SUD O KONSTRAKTI: 1. rečenicom otkrila šta misli o ovom takmičenju

Pjevačica Lepa Brena munjevito je osvojila cijelu Jugoslaviju kada je legendarni voditelj Milovan Ilić Minimaks pustio snimak nje i “Slatkog greha” sa pjesmom “Čačak, Čačak” u svojoj TV emisiji, a pojava Ane Đurić na “Pesmi za Evroviziju ’22” sa numerom “In Corpore Sano” najveću folk zvijezdu bivše nam države podsjetila je na njene početke.

– Moram priznati da nisam gledala takmičenje za “Pesmu Evrovizije”, a znate zašto? Sva dosadašnja takmičenja u posljednjih 7,8 godina su zaista bila muzički nezanimljiva, nekreativna, nije se ništa desilo. Čak ni one pjesme koje su postizale neke rezultate na “Evroviziji”, nisu one koje bi vas pomjerile emotivno. Međutim, Konstrakta me je zainteresovala, jer se ovakav blagi muzički zemljotres nije dogodio 20 godina. Veoma sam zadovoljna, kao žena koja je dugo u šoubiznisu i o kojoj su mišljenja iznosili razni psiholozi, sociolozi itd, da su ljudi zainteresovani da govore o muzici. Publika umije da odreaguje na inovativne pjesme kakva je ova, i da pretrese svako slovo u njoj. Vjerujem da pjesma, da bi izazvala emotivne reakcije, treba da bude interesantna, a kada sam vidjela koliko je interesovanje publike i medija, i ja sam poslušala “In Corpore Sano” i svidela mi se jer je zaista drugačija. Bez obzira na to kakav će biti njen plasman u Evropi, ova numera će ostati upamćena jer je napravila najveći bum na cijeloj eks ju sceni u posljednjih 20 godina – smatra Brena, koju su upitali da li je Konstraktin uspjeh možda podsjeća na njen nekadašnji, s obzirom na to da su obje postale zvijezde za 24 sata.

– Zaista, kada sam primetila kako su mediji napravili halabuku oko pjesme, to me je podsjetilo na vrijeme prije 40 godina, kada je “Čačak, Čačak” izazvao muzičku revoluciju, a sluša se i danas. Takođe, sve me je to podsetilo i na pesmu “Sitnije, cile, sitnije” Kornelija Bate Kovača i Marine Tucaković, sa kojom sam se 1983. godine takmičila na Jugoviziji, ali nismo uspeli da odemo na Evroviziju. Jedan dio muzičkih kritičara tada nije mogao da prihvati pop sa elementima folka. To je bila prva takva pjesma kod nas, i još uvijek je hit, a u svijetu je tek desetak godina kasnije nastao takav pravac. I Konstraktina pjesma je drugačija, inovativna, ima moderan prizvuk, a opet je pitka i bliska ljudima – ispričala je za domaće medije folk zvezda, koju su potom pitali i kako je ona doživjela sada već kultni stih “umjetnica mora biti zdrava”, s obzirom na to da je poznata kao neko ko vodi računa o zdravlju.

– Taj Konstraktin stih ostaće upamćen i biće korišćen kao neka vrsta parole. Teme zdrave ishrane, fizičke aktivnosti, mentalnog resetovanja bitne su za svakog čovjeka jer svi treba da budu zdravi, a pogotovo umjetnici. U šoubiznisu važe pravila maltene kao u sportu ako želite da ostanete u formi: morate da pazite na ishranu, a da imate kondiciju, ali i da budete čisti u glavi kako biste birali dobre pesme za svoju publiku – objasnila je Brena i otkrila na koji način se ona trudi da ostane zdrava, ali i da li je po njoj u zdravom tijelu zdrav duh, ili je pak obrnuto.

– Ukoliko ne vježbate, ne vodite računa o ishrani, al*oholu i životnim navikama, telo će vam dati rezultate koji vam se neće dopasti. Koliko vodite računa, tako će vam i biti. Lako je biti zdrav, lijep i zgodan u 25. godini, ali kada pređete četrdesetu, pa tek pedesetu, onda je to prava sportska disciplina. Potpuno je svejedno da li je u zdravom tijelu zdrav duh, ili u zdravom duhu zdravo tijelo, jer je važno da se vodi računa o svemu. Do pedesete možete da sakrijete šminkom i neprospavane noći i loš karakter ako ga imate, ali posle pedesete sve se vidi. Treba voditi računa i šta pijete i jedete, jer vaš organizam nije kanta za smeće. Ono što je lijepo vidi se kroz vaše tijelo, duh i energiju – odgovorila je Brena, koja je na kraju poželjela sreću Ani Đurić u Torinu:

– Svi volimo Konstraktu i svi želimo da se plasira fenomenalno i da uspije!

Facebook komentari