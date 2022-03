NEOČEKIVANI OBRT U ZADRUZI! CAR STAO UZ DEJANA: Izgovorio 1 rečenicu, pogledajte reakciju Dragojevića

– Ja sam od prije govorila da on ima devijantnost, odnos sa porodicom i partnerom. On nema hrabrosti da se suprostavi. Žao mi je Sandre u ovoj priči. Ti si emotivni invalid, tebi nema pomoći. Ja samo komentarišem tvoje postupke – pričala je Irma.

– Ja tvoje roditelje neću da komentarišem – rekao je Dejan.

– Htio sam da iskomentarišem i Dejana, moje mišljenje da Sandra ima to teatralno da iskomentariše nešto. Ali meni je najbolje to što je on sada on, on je tempirana bomba koja nikoga ne dira. To je on. Prvi nikog nije dirao. Ovo je za mene Dejan. Sandra je ispravna ali on kaže sve što misli. On je sada na svojim nogama – rekao je Car. prneosi “Novi“.

