Sara Jo se oglasila nakon što je izgubila od Konstrakte: Žao mi je

Sara se predstavila pjesmom “Muškarčina”, ali se na kraju našla na drugom mjestu. Konstrakta je pjesmom “In Corpore Sano” odnijela pobjedu na takmičenju “Pesma za Evroviziju ’22” te će tako predstavljati Srbiju na ovogodišnjem takmičenju u Italiji.

Iako je prošlo nekoliko dana od takmičenja, Sara se tek oglasila na Instagramu. Kako kaže, željela je sumirati utiske.

“Već dva dana pokušavam sabrati dojmove, jer sam sedmicama preplavljena emocijama. Pišem i brišem ovaj post po ko zna koji put jer želim vjerodostojno prenijeti svoje osjećaje. Ko me poznaje, može pretpostaviti o čemu je riječ. Ništa ne mogu ‘odraditi’ tek tako, pogotovo kada mi je stalo do nečega, a itekako mi je stalo do toga da znate koliko ste mi značili u prethodnom periodu i koliko je svaka poruka imala viši smisao. Ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti takav feedback. Potakli ste me, inspirirali i ispunili od samog izlaska pjesme. Osjetila sam se voljeno i prihvaćeno kao nikad do sad”, navela je.

Dodala je da, iako su joj takve reakcije dale vjetar u leđa, pomalo su je i uplašile.

“Sve vrijeme je bio prisutan nevjerovatan pritisak, kao i velika odgovornost da opravdam očekivanja – vaša, svoja, očekivanja saradnika, prijatelja, porodice… Imala sam osjećaj kao da se sve na čemu sam radila sada svelo na te tri minute nastupa. Samim tim su pripreme bile pravi rollercoaster – balansiranje između želja i mogućnosti, isplivavanje nesigurnosti, vođenje raznih borbi sa samom sobom… A vi ste zaista u svemu tome igrali ključnu ulogu, a da vjerovatno toga niste bili ni svjesni. I zato želim posebno istaknuti značaj vaše ljubavi protekli mjesec, koja je bila mnogo više od podrške u jednom takmičenju”, istakla je.

Sara je uputila i najiskrenije čestitke magičnoj Konstrakti, koja nije bila sinonim za autentičnost samo na ovom takmičenju, već tokom čitave svoje karijere.

“Naravno da mi je bilo žao što mi je ‘promakla’ prilika da ove godine predstavljam svoju zemlju, i to u svojoj voljenoj Italiji, ali iz ove perspektive, jedini pravi poraz bi bio da svoju zamisao nisam izgurala do kraja, a zatvaram ovo poglavlje kao jedno od najvrednijih iskustava do sada nastupom na koji sam itekako ponosna i potvrdom da je to jedino mjesto gdje se osjećam kao svoja na svome”, zaključila je.

Na kraju je poručila Konstrakti da nastavi inspirirati i podsjećati koliko je lijepo biti beskompromisno svoj. prneosi “Klix“.

