ALEKS NAPRAVILA LJUBOMORNU SCENU DEJANU ZBOG DALILE, PONOVO SE POMIRILI? Evo šta je uradio, ODAO GA 1 POSTUPAK (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri.

Ja sam malo psiho, kako da vam kažem. Išla je neka pesma i on je pevao i gledao u dasljinu. Ja sam tad pomislila da on misli na Dalilu. Pomerila sam se sa strane i gledam šta peva. Mene ovde svi poznaju i znaju da nisam normalna. Pomislila sam da misli na Dalilu i da peva i misli na nju. On je meni posle objasnio da nema potrebe da mislim na to. Ja sam ljubomorna na svaku devojku koja njega pogleda – govorila je ona.

Je l’ postoji zrno stasha da će se on vratiti Dalili? – pitao je voditelj.

Ja sad ne verujem u to, ali svaka devojka ima zrno straha. Ja ću da uživam i nadam se da neće napraviti istu grešku treći put – rekla je Aleks

Što se tiče snimka, klasično sam pevao – rekao je Dejan.

Na koga si mislio dok si pevao? Takve pesme mene asociraju, Monika misli isto kao ja. Vi ne znate kako je on gledao u trenutku, bio je pogled “Teško mi je” – odbrusila je Aleks.

Ja ne smem da se probudim kad je muzika, da me ne bi gledala. Ja kad bih pazio da slažem facu na osnovu teksta, bio bih nenormalan. Ima pravo da sumnja, slobodno. Kad krene da pomisli ja ću da demantujem i pokažem da nije tako, neću previše da potenciram. Najbolje sad da bežim i od muzike – nastavio je Dragojević.

Ja njega pitam za sve, pričam sa njim o svemu. On meni kaže da mu ona nije u glavi, da ne razmišlja i da se ne bi pomirio… Ja verujem u to – dodala je Aleksandra.

