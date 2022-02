Aleksandra Subotić oglasila se nakon operacije: Sve me je boljelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku…

Ona je na svom Instagram profilu podijelila papire na kojima potpisuje svoj pristanak za operaciju, a sada je otkrila i šta je operisala.

“Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premjeste u sobu. Poslije operacije će me premjestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je boljelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilsko podizanje zadnjice. Vidjećemo kako će to da ispadne na kraju”, rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu, piše Kurir.

Facebook komentari