DALILA OPET ZGROZILA JAVNOST! Dalila odala Filipu DEJANOVU NAJVEĆU TAJNU – Car ZANJEMIO nakon njenih riječi! (VIDEO)

Oni su prvo komentarisali zadrugare koji su ih napali za crnim stolom, a onda započeli razgovor o Dejanu Dragojeviću:

– Ti si puno veći rizik unela ulazeći u vezu sa mnom, nego što si ostavila njega. Ako je pretrpeo to što je pretpeo i to kaže da neće da se vrata na to i da je gotovo. A ne onako zavučeš, pa provučeš jer pametnom čoveku uskačeš u stomak. Tebi je povuci, potegni.

Kažeš meni je bilo lepo, neke stvari koje su ti bile ružne za sebe kažeš da je lepo… Šta je na kraju je li bio pakao ili tuga. Meni je on od početka, čim je započeo par stvari, ja to nikada neću zaboraviti. Znam ja to. To su stvari u kojima on svesno radi neke stvari – priznao je Filip.

– Nama su jedini problem bile te poruke sa onom osobom, on pričao o ovoj kugli kao ja okrećem, gluposti – pričala je Dalila.

– Po meni i za mene on skače u stomak sam sebi. Poštenije mi je da ustanemo i kažemo šta je i kako je. Smatram da je normalno neke stvari postaviti normalno. Ti i ja smo isti, ne radimo stvari kao on – rekao je Car.

