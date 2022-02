PRVI PUT ISKREN – DEJAN PRIZNAO DA LI I DALJE VOLI DALILU: Aleksandra oborila glavu, sad je sve jasno

U toku je emisija “Pitanja novinara”. Darko Tanasijević nastavio je da postavlja pitanja Dejanu Dragojeviću i Aleksandri Nikolić.

Ti i Dejan kad ste se udaljili prije neki dan rekla si da ti je stalo, vidi se tvoja posvećenost i želja da budeš sa njim, on ti se dopao takav kakav jeste – dodao je Darko.

Jeste, on to ne kapira. Čim treba nešto da objasni on neće, znači da mu nije dovoljno stalo – rekla je Aleks.

Moram da razmišljam o svemu, imam mnogo stvari da rešavm napolju. Previše gledam u budućnost, treba da se preustim i da mi bude lokepo. Kad se prepustim, ona nešto prokomentariše i vidim da može da bude problem. Ja kažem da neću da ispadnem nefer prem anjoj, ne mogu da odgovorim na neki riječi koje mi kaže – pričao je Dejan.

Kako ja da se osjećam kad on kaže da ne može da mi uzvrati ono što ja njemu dajem? Odvratno – odbrusila je Aleks.

Ne mogu naglo. Jutros je tepala, pita kad ćeš ti meni, ne mogu. Ja i da osjetim, to ne mogu da izgovorim. Sve mi je to isfurana priča, koja se provlači da bi nekome bilo simpatično. Provodim maksimalno vremena, mislim da je u mojoj situaciji i previše. Non-stop provodimo vrijeme i već ludim od nekih stvari. Neću da lažem da ću te uhvatiti za ruku i obići svet, kad ne znam šta me čeka. Ona je ušla prije dva mjeseca, a ja razvaljen kao kanta, a opet se trudim i pokušavam. Kad krene da me pita jedno te isto – rekao je Dejan.

Ja sam naporna, to svi znaju – dodala je Nikolićeva.

I ja to trpim, dao sam za odnos. Ja sam malo težan i nenormalan. Rekao sam joj da ću imati ovde milion problema i da toga mora da bude svjesna. Ja sam njoj rekao da tu stvar (Dalilu) odbace, prtite mi pokrete i neka se analizira, ima li tu šta. Nemam snage da objašn javam stvari koje me ne interesuju, a nju će da kopka. Ja ni za jednu osobu sa kojom je bila nisam rekao – nastavio je Dragojević.

Vratiću se na rečenicu koju si rekao da ti je teško i da mora da te razumije, jer te sve vraća na staro. Kad to kažeš jasno je da je prva asocijacija Dalila? Da li to znači da je nisi prebolio? – pitao je Darko Tanasijević.

Ja sam već to u glavi odbacio kao stvar koja je moguća i zato ne pominjem, jer mislim da se zna da ne razmišljam o tome. Pričao sam ja i za budućnost, kad kažem na staro, msilim da funkcionisanje starog života, kuću, prijatleje, nisam se probudio u Veterniku 100 godna. Ovaj period sam otpisao i njoj sam napominjao budnućnost, kad sam pročitao David, to me izvrne. Ona napolju iam stan, sestru, mamu, prijatelje, ja sam rekao kad izađem najlakše mi je da odem kod Marka i periodično se čujem sa mamom i Davidom, dok se ne priviknem – odgovorio je on.

