HITNA REAKCIJA BILJANE NAKON POMIRENJA DEJANA I ALEKS: Evo šta je poručila

Naime, Aleksandra i Dejan su se posvađali pa i raskinuli, da bi posle iscrpnog razgovora obnovili vezu. Sve je videla Biljana koja je svoj sud dala na Instagramu.

“Podržavam zdravu i normalnu komunikaciju koja Dejana vrati u normalu, vrati pozitivan pogled na porodicu koja ga jedva čeka”, napisala je Biljana i stavila emotikon srce, a brojnu podršku dobila je i u komentarima.

S druge strane, Aleksandrina majka nije zadovoljna Dejanovim ponašanjem.

– Ja znam svoje dijete i to što oni tamo komentarišu da Dejan tamo igra neku glavnu ulogu i da je ona zato sa njim, to je teška glupost. Vi znate da Aleksandra ako hoće da zavrti nešto, ona to može sama i niko joj ne treba. Povraća mi se od glupih ljudi. Ulivaju mi tako negativnu energiju, ali dijete mi je tamo… Osim Miće, kog izuzetno cijenim, uvijek je isti bio i ostao, hvala mu što je uz moje dIJete – prokomentarisala je Aleksandrina mama nakon njihovog raskida. prneosi “Novi“.

