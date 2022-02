“Ovo je prava istina, mi smo Dalilu na početku prihvatili” OGLASILA SE BILJANA DRAGOJEVIĆ: A tek da čujete šta je rekla za Aleks

Dok čitav Balkan bruji o tome šta se dešava u porodičnim domovima pomenutog para, oni se do sada nisu javno oglašavali za medije, pa tako ni Biljana Dragojević, koju je ekipa Rijaliti plus! posjetila u Veterniku, koji se nalazi na samo nekoliko kilometara od Novog Sada.

Ona je za pomenuti portal otkrila detalje njenog odnosa sa Dalilom i kako je to sve izgledalo ispočetka.

– Taj osjećaj koji svaka majka ima ne može ništa da prevari. To što je Dalila pričala da od samog početka njihove veze nije bila prihvaćena nije tačno, mi smo se svi kod kuće trudili kada oni dolaze da bude sve u redu, međutim, ja sam kod nje svaki put osjetila tu negativnu vibraciju, kao i manipulativnost, ja znam da osjetim to i vjerovatno je ona bila svjesna toga da ja to osjećam i sve nas je odstranila iz njegovog života. Njoj je bilo lakše da manipuliše njegovim ocem s kim su jedino i bili u kontaktu – priča Dejanova majka i spominje priliku koju je dala njegovoj bivšoj ženi.

– Priliku je dobila da je bolje upoznam, a ona je htjela nešto više od toga, ja samo ne znam šta, ali svakako da je uvijek pravila neke smicalice i nije htjela da prihvati ništa dobro, a ni loše, jer ona je takva – kaže Biljana, i iskreno govori koliko joj je teško palo to što nije bila u kontaktu sa svojim sinom.

– Mnogo mi je bilo teško to što nismo bili u kontaktu Dejan i ja, dosta suza sam prolila i zahvalna sam bogu što nikada nisam otišla tamo gdje je on živio sa njom. Ja ne znam gdje je ta kuća, moj bivši suprug je bio tamo, obilazio ih je i preko njega sam imala neke informacije o svom sinu. Čini mi se da ni on nije imao pravu sliku šta se tamo sve dešavalo – istakla je ona, i otkrila zašto nije htjela da im da plac u Veterniku koji su oni tražili.

– Oni su se upoznali u rijalitiju, znali su se neka tri, četiri mjeseca, tajno su se vjenčali i sve se nekako brzo izdešavalo, i oni su sad očekivali da nešto što smo mi cijeli život sticali damo tek tako. Predložila sam im da budu kod mene u kući da bi vidjeli kako im ide, jer za tih nekoliko mjeseci koliko su oni bili zajedno nije bio realan život. Sad sam sretna što im nisam dala plac, zamislite šta bi se sada desilo da je to tako bilo, njena mama koja je udarena u glavu vjerovatno bi došla tu da mi prkosi i vjerovatno bi se ja u svojoj rođenoj kući osjećala kao tuđin. Unaprijed sam gledala na sve ove stvari koje se trenutno dešavaju i znala sam da ne treba to da radim – rekla je Biljana, pa pomenula vradžbine koje je navodno pakovala sinu i snaji.

– Pročitala sam negdje da sam im ja zakopala nešto ispred kuće, ali kao što sam rekla, ja ne znam gdje su oni živjeli. Mi iz Vojvodine ne znamo šta oni tamo dole rade kada su takve stvari u pitanju, ja sam osoba koja ne vjeruje u sve to, ali dok sam gledala Dejanovo ponašanje, vidjela sam da se neke čudne stvari dešavaju, čak je njena majka Emina čvrsto tvrdila da će se oni pomiriti za Novu godinu, što se stvarno i desilo, jer kako je rekla, ona radi na tome da se to desi i stvarno je to tako bilo – sa čuđenjem nam je ispričala Dragojevićeva i prokomentarisala priče da je Dejan promijenio vjeru.

– Mislim da to nije istina. Postojali su neki snimci kako pere noge u lavabou i da su to navodno neki njihovi obredi, ali moje mišljenje je da to nema nikakve veze s tim – rekla je Biljana i osvrnula se na svoju bivšu snaju i situaciju u kojoj se našla sa Filipom Carem.

– Gledajući sa ženske strane kako Filip nju pljuje, bude mi žao, a kad se sjetim šta je ona Dejanu radila, onda mi to stvori neki bijes i kažem da je karma ku*ka – zaključila je Biljana za Alo!.

Sretna sam što je u vezi sa Aleks!

Majka Dejana Dragojevića naglasila je da je zadovoljna njegovim trenutnim emotivnim izborom i navija za njegovu vezu sa Aleksandrom Nikolić.

– Slatki su mi kao par, a da li će opstati ili ne, to sad isključivo od njega zavisi, jer ja se nikada nisam miješala u njegov odabir devojaka. Dobro mu je došla da su zajedno tamo. Vidim da je rekao da ima neke zajedničke teme sa Aleks – rekla je Biljana.

Snaja mi je prijetila da neću vidjeti sina!

Dragojevićeva se sjetila i poruka koje joj je bivša snaja slala prijeteći da nikada neće vidjeti sina.

– Nikada sa njima nisam pričala na grub način, nisam je blatila pred Dejanom. Trudila sam se da lijepo komuniciramo, oni su samo odjednom ućutali i jednog dana mi je Dalila poslala poruku kako ja više nikada neću vidjeti sina. Kada sam odlučila da je pozovem da provjerim o čemu se radi, ona me je istog momenta blokirala svuda. To nije bilo prijatno za jednu majku koja je cijeli svoj život bila požrtvovana za svoju djecu – ispričala je Biljana za Alo!.

