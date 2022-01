OTKRIVEN TAJNI PLAN DALILE DRAGOJEVIĆ! Evo sa kojim ciljem je ušla u Zadrugu 5 – raskrinkana pred kamerama! (VIDEO)

Na pitanje koga će pamtiti kao najgoreg iz “Zadruge”, Bane je odgovorio:

– Dalilu – odgovorio je Đokić kao iz topa, pa nastavio:

Printscreen You TubeBane Đokić gost u emisiji “Džet set top 5”

– Nemam ništa protiv nje, unutra smo bili u korektnim odnosima, ali ono što ona radi nisam video nigde. Bilo mi je mnogo žao u jednom trenutku, ali sada je ne žalim, jer sam video sve šta ona radi i sve te neke situacije koje nisam mogao da propratim u Beloj kući, propratio sam napolju i video njene komentare, kako ona zapravo funkcioniše u životu – rekao je Bane i dodao:

– Ona je ušla unutra sa velikim planom, a to je da raskrinka sve zadrugare. Znajući nju kakva je ona inače i kako se ponašala u “Zadruzi 3” tom linijom je krenula da se ponaša sa Dejanom, to je trajalo mesec dana, a onda se bumerang okrenuo i sve što je ona radila svima nama, vratilo joj se debelo.



Ona nema plan, dosta je priglupa i to što je sebi dozvolila je van svake pameti – rekao je Bane, a na pitanje novinara ko je zapravo Dalila, Đokić je žestoko opleo:

– Dalila je glupa i zla osoba – odgovorio je Bane, a šta nam je još otkrio, saznajte u videu ispod ovog teksta:

