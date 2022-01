JEZIK JOJ JE DUŽI OD METRA I BRŽI OD ZVEČARKE: Džidža ocu Bosancu nije zamjerila što ju je nazivao ZMIJOM, ali ovo jeste…

“Jako sam ponosan na svoju Džidžu i to što se upustila u pravac koji je meni nepoznat. Ponosan sam na to kako je uradila. Jezik joj je duži od metra i brži od zvečarke. Šalu na stranu, bravo”, napisao je Bosanac.

Sada se Džidža za “Super TV“ osvrnula na taj komentar oca.

– Bosanac se šalio. Poznato je da nisam takva kakvu me je opisao, privatno sa njim jesam, ali u javnosti sam finija. Meni je bitno da se on meni ne miješa kada su pjesme u pitanju. Tačnije, da odlučuje da li se ta pjesma dopada njemu kao njemu, jer taj fazon koji ja pjevam on ne razumije. Njemu je bitno da li sam ja to dobro otpjevala, odrepovala, da li mi je izraz dobar, dikcija i sve što se tiče samog produkcijskog djela. To je bitno, sve ostalo što ja radim, ostaje na meni da odlučim kako će biti prezentovano u javnosti. Moram da se pohvalim da me otac u posljednje vrijeme ne kritikuje puno, izgleda da sam se popravila – kaže Džidža i otkriva kako je zadovoljna novom pjesmom, koju je snimila u duetu sa pjevačicom Dicom.

Džidža kaže da od bakšiša koji je zaradila može da se časti četvorotočkašem.

– Desi se da na slavljima nekada bude odličan bakšiš, a desi se i da ne bude. Sve zavisi. Meni se dešavalo da mi najave da će negdje biti odlično, a na kraju završim u minusu. Kažu mi kolege u “idi tamo, tamo je dobra lova“, a kad dođem od toga ne bude ništa. Dok ne dođeš i ne vidiš, ne možeš da znaš. U Americi je bio najveći bakšiš, ali i na jednom privatnom veselju u Leskovcu gdje sam bila sa pokojnim Džejem. On mi je u tom trenutku bio taličan. Za taj bakšiš sam kupila automboil, piše Kurir.

Facebook komentari