DRAGOJEVIĆI SU NAJVEĆI SMRADOVI: Emina Mujić tvrdi da će Dejan i Dalila opet biti zajedno!

Emina Mujić, majka Dalile Dragojević, oplela je po porodici Dragojević, ističući da se njena kćerka neće pomiriti sa Filipom Carom, već da će ona i Dejan raditi na tome da dobiju dijete.

– Između njih dvoje nikada neće doći do pomirenja. Ja svoju kćerku vrlo dobro poznajem, ona je Cara degustirala i nema tu povratka. Isto tako znam da bilo ko uđe u „Zadrugu“ neće Dalili privući pažnju. Shvatila je gdje je pogriješila i da se opekla. Vjerujte mi da će na kraju „Zadruge“ Dalila da se pomiri sa Dejanom i njih dvoje će praviti dijecu. Dejan nju voli i ne može je tako neko gledati kao on. Vidim da je David spominjao da sam ja najavila da će se njih dvoje pomiriti za Novu godinu i da sam bacila crnu magiju. Kad ja tako dobro vračam, neka mi se javi, pa da i njega pomirim sa Anom Korać. Ne treba meni crna magija, ja njih oboje dobro poznajem i znala sam da će se pomiriti.To su najveći smradovi, kad moram tako da kažem. Kako ih nije sramota? Gdje su prethodnih pet godina bili za Dejana, gdje? Nisu mu ni čarapu jednu poklonili, a kamoli nešto drugo. Treba da bude sramota i Davida i Biljanu, a tek Gorana. Sram ga bilo! – rekla je Dalilina majka i dodala:

– On će da priča kako je moja Dalila nemoralna, a njega Biljana prevarila na njegove oči i to sve pred djecom koju imaju. On je našao da pametuje! Sramota. Spominje Husu i proziva ga, a isti taj Husa nikoga od njih nije uzeo u usta. Dalilin otac je shvatio da je pogriješio što je javno napao svoju kćerku i znam i sama da bi volio da se Dalila i Dejan pomire.Dalila zdravstveno nije dobro. Opada joj kosa, zdravlje joj je narušeno, bojim se da će se razboljeti. Sve to na nju ostavlja posljedice. Kako je imala bujnu i dugu kosu, a sad joj je sva opala. Teško je to kad jedna majka gleda kraj malih ekrana, slomljena sam – rekla je Emina.

Poslednja u nizu „Zadrugovizija“ izazvala je veliku pažnju kod publike kada je pjevačica Maja Nikolić uvrijedila Dalilu tako što ju je nazvala „odronom“ i „prostitutkom“. Dalilina majka poručuje da je pjevačici bolje da začepi usta.

– Ko je našao da pametuje Dalili? Jedna Maja Nikolić koja iza sebe ima više brakova nego Dalila. Sram je bilo! Da joj nije tog „Pinka“, ona ne bi ni postojala. Ona će Dalili svašta da saspe u lice, treba da je bude sramota, jer je najveći odron upravo ona – rekala je Dalilina majka. prneosi “Express“.

