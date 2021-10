DINO MERLIN PROGOVORIO O BORBI SA TEŠKOM BOLEŠĆU: Fanovi uputili riječi podrške

Naime, na društvenim mrežama se pojavio video o Merlinovom javnom priznanju o poteškoći sa kojom je morao da se izbori, piše Novi.

Poznato je da je imao teško djetinjstvo, ali to ga nije spriječilo da ostvari zavidnu muzičku karijeru. Njegova popularnost danas jednaka je onoj kakvu je imao na početku karijere, prije nekoliko decenija.

Poznato je i to da pjevač van kamera živi sasvim jednostavno i ponaša se kao svaki drugi čovjek, a ne kao zvijezda, što su jednom otkrile njegove komšije koje su o njemu imale samo riječi hvale, a on je u u jednom periodu prolazio kroz depresiju, koja je i veliki problem današnjice.

– Ovo ću prvi put reći, u jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželio nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta. Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka. I to je bio period kada sam htio da napustim muziku i svašta je meni tada padalo na pamet, ali eto, nekim čudom sam se izvukao – ispričao je Merlin očiju punih suza.

Nakon saznanja o Merlinovoj borbi sa depresijom, fanovi su poslali pjevaču poruke podrške i ljubavi, a oni koji su prolazili kroz ovaj težak zdravstveni problem su se i solidarisali sa njim.

