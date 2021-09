SAŠA MATIĆ O SKANDALU NA SAHRANI MARINE TUCAKOVIĆ: “Futa me pozvao u kapelu, ja sam još uvijek u šoku”

Matić je priznao da je još uvijek u šoku i da mu je Marina bila bliska prijateljica.

– Futa me je pozvao da uđem u kapelu, ostalo ne želim da komentarišem. Ja sam još uvijek u šoku, izgubio sam blisku prijateljicu i dugogodišnju saradnicu. Izjavio sam Futi saučešće, on me je lično pozvao da uđem u kapelu, sve ostalo ne želim da komentarišem, rekao je Saša Matić za Kurir.

Podsjetimo, mediji iz Srbije su javili da je nakon sahrane Marinin sin Milan Laća Radulović navodno zabranio Ceci Ražnatović, Saši Matiću i Milanu Kaliniću da priđu grobu.

