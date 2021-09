PRVI PUT ZAJENDO PRED MILIONIMA! Darko i Barbara otvorili dušu o svojoj LJUBAVI, a onda je Bobakova ŠOKIRALA priznanjem: Da mi je neko rekao da ću biti u vezi sa njim, rekla bih ‘PUCAJ MI U GLAVU TO SE NEĆE DESITI’!

Novošečena devojka Darka Lazića ušetala je u dobro poznati studio u Šimanovcima, što je šokirala milione gledalaca. Darko i Barbara su ovom prilikom otkrili sve o svom odnosu:

Ovo je moja devojka, moja ljubav, Barbara Bobak. Upoznali smo se za prvi maj na jednoj žurci, privukla me je njena neverovatna energija u pevanju. Privukla me zbog svog X faktora, i ponašanjem, jednostavno, video sam sebe – priča Darko.

Ja nisam bila neki njegov fan, kad čujem njegovu pesmu, bila sam u fazonu ”Sklanjaj mi ga”. Ne znam zašto, nisam, bila ljubitelj njegovog lika i dela. Rekli su mi na toj žurci da će doći Darko Lazić, ja sam odmah rekla ”Jao Gospode, da li mogu da idem kući”. Međutim on je u jednom momentu meni prišao i rekao mi za energiju, tu me je žacnuo. Posle mi je tražio broj da sarađujemo (smeh) – priča Barbara.

Stvarno sam želeo da pevamo zajedno, iskreno jer pokida kada peva. Posle mesec i po dana se desilo to da smo uplovili u vezu. Tada nisam bio u vezi. Marina i ja smo već uveliko raskinuli, odavno se to već ohladilo. U životu ne bih stupio u vezu sa drugom da sam u vezi – dodaje Lazić.

Da mi je neko rekao pre godinu dana da ću biti u vezi sa njim, ja bih rekla ”Pucaj mi u glavu, to se neće desiti”. Neposredno pre naše veze, ja sam izbacila neke kavere, pevala sam turbo folk, još tada sam rekla da će to biti ili totalni promašaj ili pravi bum. I kad smo se smuvali, ja sam mu rekla da malo pričekamo, da ne objavljujemo odmah. Zašto bih ja njega morala da ukrotim, upoznala sam ga takvog kakav je, nema potrebe da ga menjam – zaključila je Barbara,piše Pink.rs

