Nakon Cecinog i Bosančevog okršaja, oglasila se i Mira Škorić: Objavila jednu sliku na instagramu, evo šta je poručila javno

– Nemam komentar na to, sve ste čuli. Da li to treba da se komentariše? Šta sam ja rekla za bilo koga loše? Za mene je rečeno, a ja moram da se branim. To je bio samo konkretan primjer, ja sam bila uvrijeđena, valjda ste to videli – rekla je Ceca jučer.

Prašna se polako slegla, a na Instagramu se oglasila Mira Škorić, koja je radila u mentorskom timu Jelene Karleuše na čije mjesto je došla Ražnatovićka.

Mira je objavila fotografiju sa Bosancem i istakla:

– Doktore, genije moj, vidimo se uskoro – napisala je pjevačica nakon sukoba Stojkovića i Ceca.

Podsjetimo, iza Mire Škorić i Svetlane Ražnatović stoji dugogodišnje prijateljstvo koje je okončano iz nepoznatih razloga.

