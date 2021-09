LJUBAVNICA MIROSLAVA ILIĆA STIGLA U BG I ODMAH OTIŠLA KOD BRENE: Sva iscrpljena pala u krevet, pa je dočekalo ŠOK BUĐENJE (FOTO)

Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića s s kojim je na sudu zbog dokazvanja očinstva, ponovo je stigla u Beograd iz Amerike, gde živi.

Mirjana je na Fejsbuk stranici, gde se često oglašava, otkrila da je stigla u srpsku prestonicu i da je gost Lepe Brene. Budući da let avionom traje dugo a i da je vremenska razlika velika, Antonijevićeva je bila umorna i odmah je otišla na spavanje.

“Stigla u Beograd kod Brene, legla da se malo odmorim samo pola sata. Probudila se, au mislim jutro je već. Sišla dole nigde žive duše, ono tek 10 uveče. Šta ću sad majko mila?

Vrlo je brzo našla zanimaciju, odnosno bacila se na klopu.

Mirjana ovaj put nije objavestila svoje pratioce zašto je došla u Beograd i da li je u pitanju sudski spor sa pevačem Miroslavom Ilićem, ili je u Srbiju stigla na odmor.

Podsetimo, Antonovićeva, s kojom je Miroslav Ilić bio pre 30 godina u vezi dok je bio u braku, na sudu je sa pevačem kako bi dokazala da je Miroslav njegov otac.

Inače, Mirjana je za Kurir govorila je o DNK testiranju.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10225654686583784&set=a.4484909890670&type=3

– Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

“To što Miroslav pokušava da pobegne od DNK analize je suviše smešno. Mi ne planiramo da dolazimo tokom leta u Srbiju jer smo taj put odložili do kraja godine. Gde god da pobegne ne može da se sakrije jer uvek u Beogradu možemo negde da se sakrije. Može da se krije gde god želi, ali ne može da pobegne od sebe. Do sada sam mislila da će Miroslav doći sebi. Svaki put sam pokušavala da nađem opravdanje za njegove postupke, međutim više neću jer me je povredio kada je rekao da ne želi da upozna svoga sina. Oni su se dogovorili telefonom da se nađu, ali je Gordana zapretila Miroslavu i on nije došao”, rekla je ranije Mirijana.

Ona takođe ističe da je njena i Miroslavova veza bila puna ljubavi i da ju je vodio u Mrčajevce, gde se nisu krili.

“Mi smo javno živeli zajedno, čak me je vozio u Mrčajevce. Nisam želela bilo šta silom da mu tražim. Nikakve pare. Ako Miroslav sam nije osećao moralnu obavezu, nisam želela da ga forsiram. Moram da priznam da me je malo bolelo kada sam pročitala da je Miroslav zetu poklonio sat od 15.000 dolara i time se ponosio i hvalio, a sa druge strane, rođenom detetu u životu jabuku nije kupio”, rekla je jednom prilikom Mirijana.

Facebook komentari