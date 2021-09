MARINA NIKADA NIJE PROČITALA REZULTATE OBDUKCIJE SINA MILOŠA: Jednom prilikom je otkrila razlog, SRCE DA PUKNE

Naime, Marina je 1. decembra 2008. godine izgubila sina, koji je premuinuo u 24. godini u porodičnoj kući u centru Beograda.

Sin Marine i Aleksandra Fute Radulovića preminuo je iznenada, a o svom najbolnijem danu u životu Marina je rijetko govorila u javnosti. Ipak, jednom prilikom otvorila je dušu i tokom gostovanja u emisiji na jednoj makedonskoj televiziji, progovorila je o svim detaljima velike tragedije od koje se nikada nije oporavila.

– Neke stvari treba zaista izdržati. Ne postoji ništa strašnije. Desilo se to što se desilo, on je imao problema s nar*oticima, i baš kad se sredio, on se jedno jutro nije probudio. I ja sam ga našla… Strašno… – rekla je Marina i nastavila:

– Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Imao je 24 godine. Uvijek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Normalno je, ode vam dijete na ekskurziju pa se bojite kako će da stigne, uvijek imate strah za osobe koje volite. Ali tu noć on je bio tako veseo, mi smo se toliko smiijali, nisam mogla da imam nikakav loš predosjećaj, koliko sam ih imala ranije. I eto baš se dogodilo to čemu se tada sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Tog dana je trebalo da idem u žiri za jednu emisiju. To je trenutak ludila i trezvenosti. Ja sam u tom trenutku samo napisala “Ja ne mogu da dođem u emisiju, izvinite, meni je sin upravo umro”. Imala sam toliko profesionalnosti i svjesnosti da to javim ljudima, da me ne čekaju.

Marina je tom prilikom priznala da bol “još uvijek drži u sebi”, te da nikada ne plače.

– Ja sam te suze nekako potrošila na ranije moje sekiracije u vezi djece, u vezi muža, tako da sam ja to otplakala mnogo prije nego što se desilo. Možda bi mi bilo mnogo lakše da sam mogla da plačem. Ovako sve to negdje još krijem u sebi i borim se protiv tih suza, a možda bi bilo dobro da ih pustim jednom.

Marina nakon smrti sina nije željela da preuzme rezultate obdukcije, a tokom ovog razgovora otkrila je zašto nije željela da sazna uzrok njegove smrti.

– Ne, nisam htjela. Šta mi to znači, da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo… Isto je. Ne želim da znam, niti je to bitno – priznala je Marina u potresnoj ispovijesti, prenosi Espreso.

