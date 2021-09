NADICA ŽELJELA DA KIJA DOBIJE DIJETE SA SLOBOM! Pobjednica Zadruge priznala da joj je žao što NISU USPJELI, pa Radanoviću POSLALA PORUKU!

Majka Kije Kockar, Nadica Zeljković, koja za sebe kaže da je i dalje samo konobarica, pobjedila je u Zadruzi 4 i osvojila nagradu od 50.000 eura, a sada je otkrila kako “barata” s novcem.

Osim o finansijama i trenutnoj situaciji, Nadica se osvrnula i na prošlost, pa prokomentarisala kćerkin propali brak sa Slobom Radanovićem.

– Svi me pitaju za finasijski dio. Nadica je radna žena koja cijeli život ima. Ono što je najvažnije – ima svoj stan, a cijeli novac od pobjede poklonila je svom djetetu. Tako da u taj finasijski dio ne želim da ulazim. Inače, jedan stan mi je kupljen za rođendan, a to nije od novca iz Zadruge. Ne sumnjam u mog finasijskog direktora i investitora Kiju Kockar – kaže Nadica i dodaje da je njena kćerka u posljednje vrijeme prezauzeta i da je zato nema na društvenim mrežama.

– Meni kada bi dali tolike novce, ne bih znala šta treba da radim. Ali ona je vrlo pametna i promićurna. Drago mi je što je takva. Ide naprijed. Ja sam od svoje majke otišla jedan stepenik, a ona od mene tri, što se tiče napredovanja i u životu. Svaka joj čast. Biće ovo iznenađenje za nju, jer je ja rijetko hvalim – priznala je Nadica, pa izjavil da joj je žao što Kija još nema dijete.

– Djeca se nikada ne planiraju, niti se zatiču. Ako se to desi, onda to nisu djeca iz ljubavi. Dijete treba da se rodi iz ljubavi, kao što sam ja nju rodila. Da li u braku ili van, nije bitno. Da je i sa Slobodanom Radanovićem dobila dijete, meni bi bilo drago. Kada se sve to dešavalo poslije jedinice, rekla sam: ‘Ako dođe do pomirenja, da mi Slobodan ne dolazi pred oči dok ne stigne vijest da će biti neko dijete’.

A onda otkrila da li je željela to dijete:

– Da, da. Uvijek sam željela dijete iz ljubavi. Ali to nije uspjelo. Želim kako Kiji, tako i njemu da se ostvare kao roditelji. To me tišti. Ali, eto, dijete se ne planira. Biće”. – rekla je Nadica za Blic.

Pobjednica Zadruge otkrila je da više ne planira da uđe u rijaliti jer je uradila ono što je željela, te da joj sada treba mir.

