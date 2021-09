TAJNA VEZA DIANE I BRENINOG MUŽA: Slučajni susret princeze i sportaša prerastao je u predivan odnos

Obljetnica smrti princeze Diane u cijelom svijetu, čak i 24 godine nakon tragedije, još uvijek je dan kada se svi prisjećaju lika i djela princeze srca.

Osobnost princeze Diane i dalje je omiljena u cijelom svijetu, a sjećanje na nju godinama ne blijedi. Međutim, još uvijek malo ljudi zna da je omiljena britanska princeza tijekom života imala velike simpatije prema tada najpopularnijem srpskom sportašu Slobodanu Bobi Živojinoviću, suprugu pjevačice Lepe Brene.

Naime, na vrhuncu karijere Slobodan Boba Živojinović imao je priliku upoznati princezu Dianu, nakon čega je njihov odnos prerastao u iskreno prijateljstvo.

‘Tjedan dana prije Wimbledona 1987. pod njenim je pokroviteljstvom održana humanitarna utakmica. Bio sam jedan od sudionika, pored još nekoliko poznatih tenisača. Tada sam upoznao princezu Dianu. U prvom razgovoru pitala me jesam li ja tenisač koji ima najjači servis’, rekao je jednom prilikom medijima Boba.

‘Navijala je za mene s tribina, iako je kraljevska obitelj imala VIP ložu. Sjajna je stvar kad osoba poput nje dođe na meč kako bi vas bodrila’, dodao je Živojinović.

No, kako kaže, njihova veza nije završila kratkim poznanstvom.

‘Bila je lijepa žena, njezina je veličina bila u tome što je normalno komunicirala sa svima. Naši dugi razgovori sveli su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj djeci. Filip je godišnje njezinog mlađeg sina Harryja, pa su nam to uglavnom bile teme. Filip ju je čak i upoznao. Kada sam mu rekao da je to princeza, ništa mu nije bilo jasno. On je, kao i svako dijete, zamišljao princeze poput likova iz bajki, u dugim, raskošnim haljinama. Ponosan sam što sam je poznavao’, zaključio je svoje prisjećanje Živojinović.

Facebook komentari