Božo objavio slike s ljetovanja: “Sad će Grci krenuti da klešu kipove po uzoru…”

Putem Instagrama redovno objavljuje fotografije i tako pratiocima prenosi barem dio atmosfere sa prekrasnih destinacija.

Tako je nedavno objavio fotografije iz grada Sarakíniko. prenosi “Radiosarajevo“.

Nakon idiličnih slika s grčkih destinacija, kako nekih večernjih momenata, tako i izleta i građevina, Božo je ponovo podijelio svoju fotografiju.

“Morning beautiful ones! Ready to beach, waves & diving! Have a wonderful day!”, napisao je on, što bi u prijevodu značilo:

“Dobro jutro. Spreman za plažu, valove i ronjenje. Nadam se da ćete imati divan dan”, napisao je Božo.

Jedan od komentara na ovu sliku glasio je:

“Sad će Grci krenuti da klešu kipove po uzoru na ovo perfektno tijelo”.

Facebook komentari