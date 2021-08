“KRILI SU SE U KOLIMA, BILO JE VIŠE OD POLJUPCA…” – Gastozov otac progovorio o njegovoj ŠEMI sa Lunom

Otac Nenada Marinkovića Gastoza, Svetislav Sinđelić Đura, otkrio je pikanterije iz života svog popularnog sina.

– Dolazio je Nenad prije neka dva mjeseca. Stalno je u nekim problemima, čas je u Crnoj Gori, pa u Parizu, Beogradu. Pričaju mi da je u nekim dugovima, ali ja to ne znam, koliko ja znam, on je finansijski dobar. Ne zove me nikad svaki dan, ako se čujemo jednom mjesečno, to je dobro. On zna da ne može da mi se razduži, jer sam ja njega napravio, a on mene ne može da napravi nikad. Uvijek kad ga ja zovem, linija je zauzeta. A ovoj mojoj drugoj djeci, jer sam napravio još četiri komada, njima se javi, mene ko šiša. Ali znam da je moj jer voli da popije kao i ja. Nisam još u situaciji da mu tražim pare, ali brine o meni, kaže: “Će mi jave kad umreš!” – rekao je Đura i dodaje da mu ne smetaju napadi i uvrede koje njegov sin dobija na Internetu.

– To je sve normalno, napad je uvijek najbolja odbrana, mogu da mu pi**ju pod prozor, ovdje u selu ga svi vole, a i šire. Dobio je lovu, stan, platili su sve. Ja te rijalitije u kojima je on više ne gledam, mene su zvali da uđem tamo, da bi me je**li, ali oni to ne mogu koliko ja mogu da izdržim. Odbio sam to – dodao je Sinđelić, a zatim su se na ovu priču nadovezao i njegov prijatelj.

– Gastoz je mnogo dobar dečko, znam ga iz Francuske. Nije trebalo da dođe da se bakće sa ovim indijancima u Srbiji, mogao je i tamo da zaradi dobre pare. On je vrijedan, da je ostao tamo, mogao je da napravi biznis i sve. Mi smo odavde svi otišli u Francusku, najbogatije smo selo – rekao je Svetislavljev prijatelj.

Đura je zatim ispričao sve o ljubavnom životu svog sina, a osvrnuo se i na poznanstvo sa njegovom bivšom djevojkom Lunom Đogani, dok je za “Kurir“, pokazivao Nenadovu spavaću sobu.

– Dolazila je Luna ovdje na moju slavu, za Svetog Nikolu. Bila je moj gost s Nenadom. Bili su u šemi, to je sigurno, iako ona to nikad nije htjela javno da prizna. Dok je bila ovdje, bila je korektna do koske. Ja nisam ulazio u to s kim je u vezi, samo sam mu tad rekao: “Sine, bre, makar dvaput dođi kući s jednom istom djevojkom!” Čula je to i ona, malo se smijala, ali joj nije bilo svejedno. Nije prespavala ovdje, uveče su otišli, tad sam sinu predao slavu. Krili su se u kolima i ljubili u usta. Preda mnom nisu, jer ja to ne volim da gledam, to je intima. Nisam im držao svijeću, ali da je bilo nešto više od poljubaca, bilo je. Bio je i s pjevačicama raznim, da ne pričam sad. I sa onom malom Teodorom, a najbolja djevojka mu je bila Marija. Ja se u njegove ljubavne izbore ne miješam. Volio bih da se oženi, da dobijem još neko unuče, ali ne znam kako će to da izvede, na koji trik – uz osijmeh je završio ljubazni Đura za “Kurir”.

