ONA JE PREOZBILJNA LJEPOTICA, ZA TAKO NISKU CIJENU: Maja Marinković žestoko oplela po Ani Korać

– Pozdrav za vas i zadrugare. Maja je toliko lijepa i ta njena ljepota smeta i gledaocima i zadrugarima. Prvo treba da znamo da je ona svima pomogla, pa počev i od Jovane. Dok Stefan nije došao Maja je davala njoj sve i odjeću i šminku. Na samom finalu je i Milici poklonila haljinu. Zanima me Majo, zašto si bila sa Janjušem, šta ti je to trebalo? Meni se to sve gadilo kada sam to gledala. Mani se njega, nije on za tebe – izjavila je gledateljka koja se uključila u emisiju.

– Što se tiče Ane Korać, stalno te provociraju. Jedno treba da znaš, ti nisi i nikada nećeš biti Ana, jer ona ima krive noge i nikada neće biti kao ti. Ljubormona je kao i svi ostali. Ne razumijem, takođe, svi su imali se*s. Koja je razlika između tvog se*sa, Teodorinog, Jovaninog, Mininog ili čijeg već. Pozdravi Takija, želim ti sve najbolje – rekla je gospođa.

– Što se tiče Stefana, tako imaš mio lik. Malo prije je gospođa rekla da imaš dobar stav a ja se ne slažem. Tebi ako se ne sviđa pitanje gledalaca ti odmah psuješ i vrijeđaš – nastavila je gledateljka.

– Gospođo, ne vrijeđam sve, samo one koje vrijeđaju moju djevojku – ubacio se Karić.

– Zanima me da li si čuo šta je tvoja djevojka izjavila za gasnu komoru? Ja ću ti reći, rekla je: “Ja bih sve vas u gasnu komoru!”. Dok se nije završila Zadruga, rekla je zašto je to izjavila, ona je porekla i rekla da se to odnosilo samo na pojedine. Kasnije je to izjavila i u emisiji, što ja ne mogu da vjerujem, to se nije čulo od drugog svjetskog rata – čudila se gospođa.

– To su govorili svi redom, ako ste već gledali toliko trebalo bi to da znate, Đedović, Miljana pa i ostali. Ja vam to ne vjerujem, morat ću to da pogledam – odgovorio je Stefan.

– Moram da te pitam, zašto ne živiš sa majkom nego sa ocem? – pitala je gospođa.

– Zato što sam ja tako odlučio – kratak je bio Stefan.

– Mnogi su ti zamjerali taj arogantan stav i to zatvaranje i otvaranje kapija Beograda? Kako reaguješ kada kažu da si se promijenio i da više nisi isti onaj Stefan iz “Zadruge 3”? – nastavio je voditelj.

– Vi najbolje znate zašto to ljudima smeta, ja ne znam zašto se svaka riječ meri meni i Jovani, pustite me tih priča. Pusti. Sa time se ne slažem, ja mislim da sam isti, možda malo suroviji, ali sam isto ja – rekao je Karić.

– Majo, šta bi rekla ti na sve ove pohvale od gospođe? – obratio se Tanasijević Maji.

– Za mene je taj se*sualni odnos okej iako mnogi misle da je to možda nemoralno. Se*s je se*s, bio ovakav ili onakav, ne bih ja to dijelila. Izvinjavam se ako je to nekome smetalo. Kada je bio moj i Čorbin odnos u pitanju uglavnom se spominjalo to “čerečenje”, što mislim da to nije strašno, naročito od kad sam izašla napolje – navela je Marinkovićeva.

– Više puta si rekla da je Čorba gospodin za njega? – nastavio je Darko.

– Jesam i stojim iza toga i sada. Nije vrijeđao ni mene ni moju porodicu. Imam lijepo mišljenje o njemu. Nadovezala bih se na temu Ane, nisam se do sada oglašavala jer sam dosta ljudi šlepala preko svojih leđa. Malo njih je svjesno da to govori o njima kada govore takve gluposti. Mnogi se oblače slično, ali se uvijek spomenem ja – izjavila je bivša zadrugarka.

Komentariše se da je to prevazišlo slučajnost i to većina komentariše, jer to nije jedan odjevni komad, nego čitav stajling? – rekao je voditelj.

– Imalo nas je par, ali se uvijek spomenem ja. Ja sam tu da drugima podignem cijenu ako treba. Meni jedina tema nije garderoba, meni bi bilo zadovoljstvo da se neko oblači kao ja. Vidjela sam da se priča i o haljini iz Budve, koju nosi pola grada ali je bitno da se pomenem ja. Volim samouvjerene žene, za mene to ona nije, a nije ni dobar čovjek. Kada sam vidjela klipove, kada je bilo ono na Zadrugoviziji onaj potez sa haljinom, sve mi je bilo jasno. Ja sam gopođa za pojedine, mozak ne može da se kupi. Mislim da dosta zdravije razmišljam. Dizaću cijenu svima nije problem, jer sam čula da im je cijena mala. Mislim da su to preozbiljne ljepotice za tako niske cijene – govorila je Maja.

– Bila sam u mogućnosti da imam sve, nisam morala da čekam starije čikice – kometarisala je Maja, prenosi “Pink.rs“.

