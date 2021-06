Pukli joj silikoni, pala sa terase i preležala koronu pjevačica prošla kroz pakao u 2020. i poručila: “Najgore mi je što je sin gledao”

Prvo je imala problem sa implantima zbog čega je završila na operacionom stolu, nakon čega je dobila koronu, koja je trajala dva mjeseca, a zatim je pala sa terase u vikendici na Goliji.

– Definitivno najgori period je iza mene. Nerado o tome govorim, jer kada to činim ponovo se sjetim svega i proživljavam tu bol. Sada sam dobro, sve je na mjestu, silikoni ne mrdaju, tu su – rekla je pjevačica i nastavila:

– Godina 2020. je bila katastrofalna, nevezano za koronu. Preživjela sam pad sa velike visine, polomila sam jako zeznutu, sjedalnu kost. Još uvijek nije sve u redu, ali biće, nadam se. Treba puno vremena da se sve vrati u normalu, ali ja se ne dam – rekla je Jelena i dodala:

– Najtraumatičnije mi je bilo što me je sin vidio kako padam. Nikome nisam o tome govorila, nisam se oglašavala ni tada, pa neću to učiniti ni sada, ali vjerujte da bih to, da mogu, najradije izbrisala iz sjećanja.

Jelena je nedavno počela da nastupa, a prvi nastup je bio na svadbi fudbalera Aleksandra Mitrovića.

