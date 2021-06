Ojadila ga! Reper ostao bez 150.000 eura, jer je javno prevario Ivanu Aleksić!

Reper Nenad Aleksić Ša iznenadio je sve kad je pristao da Tari Simov, sa kojom je varao sad već bivšu ženu Ivanu, plati dug od 50.000 eura koji je napravila diskvalifikacijom iz Zadruge.

Sad je isplivao podatak da je reper izgubio mnogo više novca, i to razvodom.

“Je l’ istina da te ulazak u “Zadrugu” ovog puta koštao 200.000 eura?“, pitala je Jelena Ša u rijalitiju, a on joj odgovorio:

“Jeste, istina je“, otkrivši da je od pomenutog iznosa čak 150.000 eura izgubio razvodom od supruge.

Jelena je ovo ponovila i voditelju Darku Tanasijeviću, koji je želio da sazna da li je Ša u minusu 200.000 eura.

“Tako sam čula, ja sam ga pitala to, on je rekao da bi ga to koštalo toliko i kada bi izašao van. Njegove pare, njegova stvar. Ja sam samo htjela da ga posavjetujem kao prijatelj, koje stvari treba da podržava, a koje ne. Najiskrenije sada, sve što sam mu rekla u vezi njegovog ponašanja, gdje je pogriješio, on me je sve poslušao, ali to nikada nije priznao za crnim stolom. Kada spavamo, krevet pored kreveta smo, on me pita gdje je pogriješio… Kao da je jedna osoba van crnog stola, a druga ovako. Ja sam shvatila da se on obraća Tari, da misli da ona sve sluša, pa joj daje odgovore, a kada pričamo kad svi zaspu, onda je to taj Nenad“, rekla je Jelena i nastavila:

“Više ne mislim da je psihički bolestan. On nije loš čovjek, dijelimo posljednje parče hleba, ali u važnim momentima zna da bude jako bezobrzan. On je tu djevojku jako zavolio… Rekao mi je da bi se meni sviđala Tara kada bih je ja upoznala, da je ona prikazana u lošem svjetlu…“, istakla je Jelena, prenosi “Informer“.

Facebook komentari