Cijela Jugoslavija ga je obožavala, a onda je zaboravljen, evo kako danas izgleda Vajta

Seid Memić Vajta vrlo dobro je poznat onima koji su rođeni pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Ovaj poznati jugoslovenski pjevač rođen je u Travniku, a mnogi ga znaju kao frontmena grupe “Teška industrija”, dok je 1975. godine važio za najzanimljivijeg pjevača koji se tada pojavio na muzičkoj sceni.

Davne 1981. godine nastupio je na Evroviziji sa pjesmom “Lejla” sa kojom je osvojio 15. mjesto.

Nakon toga, iste godine pobjeđuje na Splitskom festivalu s “Mornarevom pjesmom” i biva proglašen pevačem godine. I naredne, 1982. godine Vajta je bio pjevač godine i pobjednik na festivalu “Vaš šlager sezone” sa pesmom “Naša pjesma”. Izdaje album “Tebi pjevam” i prodaje ga u platinastom tiražu. Njegova sljedeća ploča, “Kad bulbuli pjevaju” (1984), imala je zlatni tiraž, a nastupi i nagrade samo su se nizali.

Nastupao je često na televiziji, u šou programima, kao i u poznatoj, nagrađivanoj dječijoj emisiji “Nedeljni zabavnik”. Tu je Vajta glumio, pjevao i komponovao pjesme. Igrao je i u TV šou-programu za mlade Teversenove bajke i brojnim emisijama, uglavnom za djecu i mlade. Igrao je i u filmu “Nečista krv” Stojana Stojčića. Početkom rata preselio se u Hamburg, gde i danas živi i bavi se muzikom.

Prije nekoliko godina Vajta je boravio u Beogradu, gdje je ovom prilikom izjavio:

– Puno se to promijenilo… Sad je Google generacija stigla i, eto, to je dovoljno reći. Posve je drugačije. Što bi rekli muzičari, analognije se i snimalo i sviralo. Lista je to, vrlo debela, tih promjena. Pogledam Evroviziju… Ma, nije mi nešto specijalno, ali tu je prisutna pa pogledam. Pratim, ali velika je razlika – rekao nam je Vajta.

Tada, 1981. godine prateće vokale pjevale su mu Neda Ukraden, Ismeta Dervoz i Jadranka Stojaković. S obzirom na to da bi današnje mlade zvijezde teško pristale na to da nekome pjevaju prateće vokale, Vajtu smo pitali šta misli o tome.

– Pa mi smo se družili, bili smo prijatelji. Mi smo iz jedne produkcije. Sasvim je svejedno ko će biti solo, ko će tamo pjevati u backgroundu i tako dalje. Bilo je i prije sujete, ali mi smo bolje funkcionisali – istakao je poznati muzičar, piše “Objektiv“.

Pogledajte kako danas izgleda veliki Vajta:

