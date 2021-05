Oni su javili novinarima za Lunino i Markovo tajno vjenčanje: Zbog ovoga je izbila svađa na svadbi – otkriveni detalji?

Osim što je bijes iskazala na mužu, novopečena mlada bila je ljuta i na roditelje Gagija Đoganija i Anabelu Atijas, kojima je napravila haos i optužila ih, a potom im se cijeli dan nije javljala na telefon, saznaje Kurir.

Čim je u nedjelju prije podne vidjela ekipu novinara ispred svoje zgrade, Luna je poslala kumu u izvidnicu. Djevojka je izašla napolje i posmatrala njihov automobil sa sumnjom, sve vrijeme kucajući poruke. Ubrzo potom vratila se u Lunin stan, a poslije svega nekoliko minuta mladenci su zajedno sa kumovima izletjeli iz zgrade i ušli u kola. Već tada je Đoganijeva bila bijesna, jer je željela da ceremonija prođe bez prisustva medija, pa je natjerala Marka da gradom vozi mnogo brže od dozvoljenog.

Kako izvor blizak Đoganijevoj kaže, ona je još u automobilu počela da urla na njega i da optužuje da ju je izdao, da je on javio medijima, a kada je Marko pokušao da se opravda, situacija je eskalirala. Insistirala je da zaustavi kola kako bi izašla, jer od “vjenčanja neće biti ništa”, a kada joj je on rekao da se smiri, počela je da prijeti. Ipak, uspio je da je smiri i da je ubijedi da nije on odao tajnu, zbog čega je posumnjala u svoje roditelje.

Tek tada je nastao pravi haos, jer je počela da histeriše da su je majka i otac “prodali”, te da su zbog medijske pažnje odali njenu tajnu. Najprije im je poslala poruke ne tako lijepe sadržine, a kada su Gagi i Anabela pokušali da kontaktiraju s njom, nije im se javila. Njena majka se tada zabrinula jer se uplašila da joj se nešto nije dogodilo, pa ju je neprestano zvala, ali je Luna utišala telefon i nastavila da je ignoriše. Atijasova je tada preko prijatelja pokušala da dođe do kćerke, da sazna šta se dešava, a kako sagovornik pomenutog portala kaže, bila je van sebe. Nasljednica joj se udala, a osim što nije mogla da prisustvuje svečanom činu, nije mogla ni da je čuje, ni da joj čestita.

Tokom svadbenog ručka situacija nije bila ništa bolja jer je Đoganijeva i dalje pravila dramu i urlala na Marka.

Haos se nastavio kada su stigli u stan, jer je mlada nastavila da histeriše i bijes iskaljuje na Marku. Govorila je da su je svi izdali, vikala je i urlala, a potom rekla kako će da otkaže crkveno vjenčanje i da proslave koju su planirali neće biti

Da stvar bude još gora, tokom nedjelje su ih zvali i gotovo svi prijatelji i rodbina, koji su im zamjerili što su se vjenčali, a da im nisu javili. Drugi su bili ljuti što ih nisu pozvali na svadbeni ručak, posebno oni najbliži prijatelji, sa kojima se godinama druže i dijele tajne.

Jedna Lunina bliska prijateljica požalila se izvoru pomenutog portala da joj je zamjerila što je barem nije obavijestila šta planira, nego je to saznala iz medija i iznenadila se, piše “Kurir“.

