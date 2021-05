Ispovijest Jelene Đoković: Djeca i ja ne putujemo više sa Novakom

“Kada sam dobila decu poželjela sam da im budem najbolji učitelj pa sam sebe dotjerala do stadijuma da štrebam kao luda na temu roditeljstva i psihologije odrastanja, razvoja mozga, razvoja emocija i između ostalog kroz tu moju strast sam sa našim timom u Novak Đoković Fondaciji razvila programe baš za roditelje poput mene koji žele da nauče više, koji žele da nauče od nekog ko ima više iskustva, ali da ne budu savršeni.

Uvek su nas učili da deca treba da stoje na ramenima svojih roditelja, kao da treba da ih podignemo da budu još bolja, veća i uspešnija od nas. Ja sam udata za ličnost koja je zapravo već sada istorijska i ja sam mislila da kao majka treba da izmislim toplu vodu. Naravno to me je potpuno sludilo, ta misao, i dovelo do novog učenja. Dosta sam se mijenjala. Moje poteškoće su bile i te što sam želela da zaštitim decu, da im dam izbor da sami odluče da li žele ili ne žele da budu deo našeg javnog života koji je nužan kao posljedica velikog uspjeha, istorijskog uspjeha koji je Novak postigao.

Između ostalog moj muž možda nema takva razmišljanja, pa je trebalo naći kompromis. On je odrastao u uslovima gdje je sanjao da bude voljen, viđen, da stoji na vrhu svijeta, da svi znaju za njega, dok sam ja sanjala potpuno drugačiji san. Ja sam željela da budem uspješna žena iz sijenke”, rekla je Jelena u emisiji “Ko sam tebi i šta sam sebi”, pa se dotakla Novakovog roditeljstva, piše Toxictv.

Novak je stvarno divan otac i jako to dobro radi, ali njegov kapacitet za tu vrstu koncentracije koju djeca zahtjevaju je limitiran jer on ima previše obaveza i u tom kontekstu mislim da smo jako dobar tim zato što je meni veliko zadovoljstvo da budem tu i imam pomoć.

Mi vrlo dobro znamo šta su Novakove potrebe i sve se mi uklapamo u te potrebe. To je manje glamurozno reći, ali je istina i Novak je toga svjestan. I njegovi roditelji i njegova braća, mi smo svi podređeni tom velikom uspjehu, svjetskom uspjehu” – navela je ona i otkrila zašto više ne putuju sa Novakom.

“Nedavno smo imali konverzaciju zašto ne putujemo više sa njim. Djeca su porasla, žele da imaju drugove, žele da idu u svoj vrtić, da imaju svoje rutine, svoj poznati park, poznate lokacije i da znaju gdje su. Njima je zanimljivo da odu na nedjelju ili dvije negdje, međutim dinamika našeg putovanja je uglavnom takva da mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo lokalne parkiće mjesta u kom smo. E sad, neko je više sposoban da se regeneriše u tom svijetu.

Novak je neko ko je odrastao sa tim intenzitetom “brejk lopta, meč lopta, brejk lopta, meč lopta”, ali mi se umorimo gledajući, mi promijenimo kanal da se odmorimo. On je u tome non-stop, on kada se vrati kući gleda na Youtube-u i analizira šta se dešavalo u nekom drugom meču, koji je naredni protivnik, šta konkurencija radi, on je vrlo posvećen i veliki je profesionalac.

I ja sam to živjela prije nego što su djeca došla, a ovo je nova priča koju ja pokušavam da uhodavam i još uvek to manje uspešno radim nego što bih voljela u smislu da se umaram mnogo od putovanja i insistiram da putovanja budu rjeđa kako bi bila kvalitetnija”, istakla je Jelena.

