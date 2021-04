“Kao na pijaci, sve iznesu” – Bosanac kritikuje pjevačice zbog stajlinga

Kroz njegov studio je tokom godina prošlo mnogo pjevača, a u muzičkom takmičenju ”Zvezde Granda” poslušao je na desetine hiljada kandidata, i upravo zbog toga Dragana Stojkovića Bosanca smatraju jednim od najboljih i najkompetentnijih muzičara na ovim prostorima.Uvijek otvoren, spreman da pohvali ali i iskritikuje, Dragan smatra da se danas svako naziva pjevačem.

– Ja sa dosta pjevača ne bih ni radio. To su oni koji imaju zvanje, titulu pjevača, a zanimanje je nešto sasvim drugo– rekao je. Bosanac tvrdi da je u današnje vrijeme akcenat na fizičkom izgledu a ne pjevanju, međutim, u praksi se ipak pokazalo drugačije.

– Džabe slika ako nema tona. Kad dođe neko sa sto kilograma u glasu, onda kilaža nije važna. Jer ako se pojavi neko atraktivan, paket kompletan u fizičkom smislu, a pjeva tanko, ne vrijedi – kaže Bosanac.

Trend obnaživanja pjevačica na estradi dominatan je godinama, ali Stojković kaže da je velika razlika onoga što su njegove generacije pokazivale u mladosti i onoga što se danas plasira.

– To je bilo obnaživanje nekada, malo da se vidi, a danas su sve go*e. To vam je kao kad seljak iznese na pijaci sve što ima a ti kažeš ”Ma neću ništa”. Kad su neki dijelovi tijela prekriveni, onda to izaziva veću požudu kod muškaraca nego kad se sve vidi. Onda nije interesantno – iskreno je ispričao, prenosi “Grand.online“.

