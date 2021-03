“Htio sam sebi da oduzmem život” – Bolno priznanje Nenada Marinkovića Gastoza: “Bio sam u dugovima, majka mi je umrla…”

Gastoz je priznao da je nakon smrti majke prolazio kroz najteži period u životu i da je često razmišljao da digne ruku na sebe.

“Bio sam u depresiji i htio sam sebi nekoliko puta da oduzmem život i to je bilo jako zanimljivo. To je bilo baš kada je mama preminula, to je bio baš težak period. Trebalo mi je vremena da se malo saberem, iako sam ja radio, izlazio i pio. Sve sam radio kao što inače radim, a zapravo je to bio samo izgovor da pobjegnem od toga. Onda sam shvatio da ne možeš da pobjegneš od toga, već da moraš da se suočiš sa tim. Svaki put kada sam u zgradi ili na nekom spratu, i ako postoji neki balkon ili neka terasa, uvijek kad sam izlazio na tu terasu, ja sam htio da skočim. Bio sam iz fazona daj bre tebra, zašto živiš? U tom trenutku nemam djevojku, umrla mi mama, imam par hiljada eura dugove, nemam nikakvu pjesmu. I ja stojim i razmišljam da l’ da skočim, da l’ da ne skočim? Idiot, razmišljanje jednog bespomoćnog bića, slabića”, rekao je za “Mondo“.

Gastoz objašnjava kako se izborio sa mračnim mislima, pa otkrio i da su prijatelji njegovo stanje shvatali olako i nerijetko mislili da se šali.

“Imao sam neku žurku u Švajcarskoj. Dovukao sam pola kluba poslije mog nastupa na after u hotel, i mnogo je bilo dobro. Ujutru kad sam ustao da se istuširam i sve, krst koji sam imao je bio polomljen na pola. Bukvalno kao da ga je neko mačem isjekao. Tad sam se uplašio, i poslije se totalno smirio i shvatio da to što su te mračne misli meni dolazile u glavu je zato što sam htio da bježim od nečega. Ne znam od čega, ali shvatio sam da se od problema ne bježi, i da je to nešto najgore što sam mogao sebi da uradim, a to je da sam sebi oduzmem život. To je tako moglo da ispadne sebično sa moje strane. Poslije toga, ko god da je imao neke padove, ja sam te ljude namjerno prisiljavao da pričaju da bi došli do njihovog problema. U mom slučaj mnogi su znali, ali su to laički prihvatili. Ja sam njima rekao: ‘Ljudi ubiću se!’, a oni su mislili da se šalim!”

U svijetu godišnje oko 800.000 ljudi izvrši samobistvo, što je drugi vodeći uzrok smrtnosti u populaciji stanovništva od 15 do 29 godina.

Facebook komentari