Tajna skrivana 20 godina! Ovako izgleda žena kojoj je Knez posvetio čuveni hit “Tina bambina”

Pjesme koje je Nenad Knežević Knez objavio devedesetih godina i dalje su jedne od nasjlušanijih, a među njima je i numera “Tina bambina” koja krije posebnu priču.

Tajna ovog hita čuvana je preko 20 godina, a riječ je o nevjerovatnom i sudbonosnom susretu sa Tinom koji se zaista odigrao u životu popularnog pjevača i sa kojom je sada u ljubavi.

Tina i Knez su se upoznali prije više od dvadeset pet godina na njegovom nastupu u Parizu, u kojem je Tatjana, rodom iz Paraćina, živjela i radila čak 35 godina.

Iako tada nije bilo povoljnih okolnosti kako bi njihova romansa započela i svako je nastavio svojim putem, sudbina je odredila da se njih dvoje ne vide narednih dvadeset godina, oboje su nastavili dalje i dobili po dvije kćerke.

O njihovoj priči otvoreno je govorila pjevačeva djevojka i Tina iz pjesme, a Knez je sve potvrdio.

– Vidjeli smo se u Paraćinu, prišla sam Nenadu i pitala ga da li me se sjeća. Rekla sam mu da smo se upoznali u Parizu prije dvadeset godina i da sam mu tada otkrila da me tamo zovu Tina, a on je tada odgovorio da baš pravi pjesmu koja se zove „Tina bambina“. Bio je malo zamišljen, ali je odgovorio da se sjeća tog trenutka – rekla je, prenosi “Blic“.

