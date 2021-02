Dragana Mirković godinama bila u vezi sa političarom i biznismenom, pa se za njega tajno udala!

Dragana je devedesetih godina, u zenitu svoje popularnosti, bila u vezi sa Zoranom Bašanovićem, biznismenom, menadžerom i političarom. U to vrijeme Bašanović je folk zvijezdi bio ne samo dečko, već i menadžer. Nizali su uspjehe, uživali u ljubavi. A onda su krajem prošlog vijeka stavili tačku i na poslovni i privatni odnos.

Mirkovićeva je ubrzo upoznala Tonija, za kojeg se bez velike medijske pompe udala 2000. godine, a sa kojim danas ima kćerku Manuelu i sina Marka.

Bašanović je u jednom intervjuu 2010. godine otkrio da nije ostao u kontaktu sa Draganom i priznao da su se jednom prilikom i tajno vjenčali.

– Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička vjenčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gdje ljudi sklapaju brak iz zezanja. Tako smo se Dragana i ja vjenčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao i mnogi poznati parovi, ali to vjenčanje nije nigdje zavedeno i ne važi. Ako je to bilo to neko tajno vjenčanje o kojem se pričalo, sad više nije – objelodanio je Bašanović, koji je prije veze sa Draganom bio u kratkoj romansi sa njenom koleginicom Mirom Škorić, piše “Republika“.

