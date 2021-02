Razvodimo se: Nakon ljubomorne scene sa Sašom Kaporom koja je prethodila, Nikolina potvrdila!

– Ja sam neko ko voli da mu se pokazuje ljubav, i ja Sašu dan danas poslije 10 godina pitam ”Koliko ti mene voliš?”. Meni je jako bitno da mi se to pokazuje na tim sitnicama, jer ja od ljubavi živim i ne mogu bez nje. Ja čak i mog sina 500 puta pitam ”Ljubavi koliko ti voliš mamu?” – istakla je pjevačica.

– Nisam mnogo pravila ljubomorne scene, ali bilo ih je. Jednom prilikom smo Saša i ja zajedno radili, i bile su neke narudžbine za neki ženski sto. To traje nekih 5 minuta, a on produžava na 15 minuta… I ja mu priđem i kažem ”Kapore dolazi ovamo – razvodimo se!” To je bilo na početku naše veze, malo sam ljubomorna, ali nisam osoba koja je scenična. Ljubav je u davanju, bitno je kome daješ ljubav – zaključila je Nikolina u emisiji “Magazin In, prenosi “Ekskluziva“.

