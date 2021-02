Slobodan Barbika iz ZG se danas zove Sanja i ima dečka: Kako on izgleda sada, plava kosa, a tek lice

U međuvremenu je ušla u proces za mijenjanje pola i povukla se iz javnosti, jer joj je umro rođeni brat, a poziv za saradnju koju je dobila od produkcije “Grand” nije prihvatila, jer joj, kako kaže, ugovor nije odgovarao.

– Imala sam deset godina kada sam shvatila da sam žensko, a ne muško. Mama je znala od samog početka i odmah me je podržala, dok se tata dugo protivio, ali je na kraju i on prihvatio, tvrdi Barbika.

– To takmičenje mi je donijelo mnogo. Postala sam poznata i krenula sam da ostvarujem svoje snove. Što se komentara tiče, mene to ne zanima. Šta me briga šta kažu komšije i okolina, jer ne živim od njih?! Kada su u pitanju ružne namjere, ja sam stabilna i jaka ličnost i ni to me ne dotiče.

– Imala sam više nepristojnih ponuda i to od estradnih ličnosti, čak i uticajnih biznismena..nudili su mi 5. 000 evra za noć s njima, bilo je tu svašta bezobrazno, Bože sačuvaj. Ja imam dečka koji mi vjeruje i koji se dobro nosi s tim svim, sve sam to odbila, rekla je za kraj Barbika, prenosi “Kurir“.

