SRPSKI MEDIJI OBJAVILI – DUŠKO TOŠIĆ U VEZI SA ŽENOM POZNATOG PJEVAČA: Bruji cijela čaršija, fudbaler ima tajnu ljubav

Fudbaler, kako Kurir saznaje, ima djevojku, koja je takođe u braku i to sa poznatim pjevačem. Međutim, to što su zvanično zauzeti njima ne predstavlja nikakav problem i navodno su poslednjih godinu dana u vezi. Kako tvrde izvori, oni su nedavno u isto vreme boravili u Dubaiju.

Sportista je na odmoru bio sa kćerkama, a i njegova draga je došla sa svojim mužem i djecom. Nakon deset dana, pjevač se vratio u Beograd sa nasljednicima, a ona je nastavila “sama” da se odmora. Da je u istom hotelu kao i Duško odale su fotografije koje su postavili na Instagram stori u isto vrijeme. Ali, kada su shvatili da neko može to da poveže, ona je brže-bolje uklonila stori. Beogradom već uveliko kruži priča da se Duško viđa sa ženom poznatog pjevača, a njih dvoje čak izlaze zajedno. Prije odmora u UAE, Duško je navodno sa djevojkom bio na jednoj privatnoj žurki gdje je poručivao Cecine pjesme, a ona mu iz džepa vadila pare i kitila pjevačicu.

Inače, ovo nije prvi put da Tošić zavodi tuđe žene.

Podsjetimo, fudbaler je prije dvije godine bacio oko i na suprugu svog kolege Filipa Đorđevića, Jovanu. On je na sve načine pokušavao da osvoji ovu manekenku, a sve počelo porukom na Instagramu, koju je Tošić uputio zauzetoj ženi, ne sluteći da će ga ona iskulirati i prenijeti mužu ko je startuje. Tada je Filip pozvao Duška i jasno mu stavio do znanja da je u njihovom braku sve u najboljem redu i da nema potrenu da se udvara majki njegove djece. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Duškom, ali je on uporno izbacivao vezu.

S Marijom se provodio, Soraji kupio narukvicu od 50.000 eura

Duško Tošić je, po svemu sudeći, slab na poznate i atraktivne dame sa društvenih mreža. On je bio u šemi sa nekoliko poznatih dama, a sredinom 2017. godine uhvaćen je u izlasku sa Makedonkom Marijom Andonovskom.

Njih dvoje slikali su turski paparaci ispred restorana u kojem su bili skoro cele noći. Takođe se i devet meseci tajno viđao sa Sorajom Vučelić, kojoj je kupio narukvicu od 50.000 eura.

