Džejeva kćerka potresnom porukom rasplakala milione: Čuješ li, tata, krik mog bola

Marija Ramadanovski ne može da preboli smrt oca Džeja, koji je u prije dvije nedjelje preminuo u 56. godini usljed srčanog udara.

Džejeva mlađa kćerka ne krije svoju patnju, te je gotovo svakodnevno dijeli sa pratiocima na Instagramu, a danas je objavila poruku potresnog sadržaja, piše “Avaz“.

– Tata, vidiš li rane moje, dok pričam sa tvojim likom? Vidiš li suze moje, dok plačem nad tvojom slikom? Vidiš li me zvijezdo moja najsjajnija, kako ti je kćerka sve tužnija? Vidiš li moje snove, dok te sanjam? Vidiš li kako me ubijaju tvoja ćutanja, čuješ li krik mog bola, dok jeca kćerka tvoja? Čuješ li me, tata, mili moj, jer sa tobom je otišao i život moj – stoji u poruci koju je Marija objavila na Instagramu.

Facebook komentari