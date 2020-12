Sjećate se pobjednika “Zvezda Granda” koji je bio skoro potpuno slijep: Kako danas izgleda, iznenadit ćete se

Nakon pobjede Darko Martinović je snimio album prvenac, kao poklon od produkcije, ali nakon toga gotovo nestaje sa muzičke scene i iz medija. Pojavljuje se ponekad u “Grandovim” emisijama, a novu pjesmu nije snimio već dvije godine

Darko je rođen je 1985. godine na Cetinju. Od samog početka važio je za jednog od omiljenih takmičara i kod publike, ali i kod kolega pjevača. Slabovid je, kako kaže, od rođenja, ali ne priznaje da je slijep:

– Mnogi misle da sam potpuno slijep, ali vidim otprilike pet posto. Vidim toliko da znam kada je dan, a kada noć. Kao klinac, kada sam počeo da se osamostaljujem, dolazilo je do nerazumijevanja od strane mojih vršnjaka. Oni nisu mogli da shvate taj nedostatak i to što ja ne mogu da igram fudbal. Djeca su umijela da budu surova. Kasnije su me prihvatili i sada nemam nikakvih problema – rekao je on svojevremeno.

Darko vidi samo pet posto, a iako je gotovo slijep odlično vozi bicikl i igra košarku. Ovaj pjevač je kao veoma mlad doživio porodičnu tragediju zbog koje je prošao kroz veoma teške trenutke.

– Živim sa majkom i sa dvojicom braće, oni su mi pomogli da uspijem i kao pjevač i kao čovjek, a otac mi je umro prije četiri godine, kada su mu otkazali bubrezi. To su bili teški trenuci za mene, ali život je morao da ide dalje – ispričao je 2012. godine, odmah nakon pobjede u popularnom muzičkom takmičenju.

Darko danas redovno nastupa, iako još uvijek nije uspio da napravi zavidnu karijeru, prenosi “Novi“.

Facebook komentari