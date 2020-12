“Želim da me hodža okupa i da bude kako islam nalaže”: Ovako je Džej govorio, a evo šta prijatelj kaže o nasljedstvu

Sa Ackom Nezirovićem, legendarni pjevač Džej Ramadanovski bio je nerazdvojni prijatelj više od trideset godina. Provodili su mnoge dane zajedno, često je Acko spavao kod Džeja u stanu na Dorćolu, odlazili su zajedno na nastupe, putovali na more…

Acko je sada progovovorio o pjevačevom životu, o njegovom nasljedstvu, u kakvom je stanju bivša supruga Nada, kao i po kojim običajima će Džej biti sahranjen u petak.

– Posljednji put kada smo se čuli to je bilo četiri dana prije njegove smrti. Bio je veseo, govorio je da je dobro i da jedva čeka da prođe cijeli haos oko korone i da može normalno da se kreće. Volio je da vrijeme provodi sa prijateljima u kafani ili sa unucima kada mu je zdravlje to dozvoljavalo – započinje priču Acko i prisjeća se kako je izgledala nedjelja, dan kada je posjetio stan u kojem je živio Džej, a gdje su ga čekale njegove kćerke Ana i Marija, kao i bivša supruga Nada i prijateljica Andrijana.

– Nada je bila izgubljena od šoka. Vjerujte mi, nju kada sam vidio bio sam isto u šoku. Nije ništa mogla da govori, samo je gledala u jednu tačku. Uzela je neke sedative da se smiri. Marija je jaukala i govorila “Kako ću ja bez njega”, ne može da prihvati da ga nema. Andrijana je vikala “debeli, debeli”, jer ga je ona našla u sobi. Dok je ona bila u prodavnici, on je probao da ustane, a Dara, žena koja sređuje stan, je bila u kuhinji. Krenuo je da se ispravi sa trosjeda i u tom položaju je izgleda zaspao – priča muzičar koji je često sa Ramadanovskim nastupao i dodaje:

– Djeca su u Kotežu kod Adila. Adrian kada je imao tri godine Džej ga je vodio po kafićima, farbao ga, stavljao maske, davao pištolje koji su bili kao igračke i igrao se sa njim. Vodio ga u luna park, vozio se sa njim na onim automobilima, haos su njih dvojica pravili. Uživao je u tome da vrijeme provodi sa unucima – priča prijatelj pjevača.

Džej je volio da dijeli sve što je zaradio, a kada je riječ o nasljedstvu, prema Ackovim riječima, jedino što je ostalo od pjevača koji je imao veoma bogatu karijeru je stan na Dorćolu u kojem je preminuo.

– Mislim da od nasljedstva nema ništa. Džej je volio sve da dijeli. Prije više od dvadeset godina dok sam živio u Beču, imao je sef u banci. Rekao mi je tada, “hajde da ideš sa mnom, u tebe imam povjerenja.” Tada je imao oko 470.000 maraka, koje je prebacio u drugu banku. Nosili smo mu torbu, da ih prenese. Još mi je rekao “Džoni, ako nas neko napadne, znaću da si nas onda namjestio jer si samo ti znao da idemo”. Uvijek je znao da se našali. Daj Bože da je ostalo nasljedstvo, da ostane djeci jer su divna i za primjer. Ali ne vjerujem da je imao nešto. Sve je dijelio. Džeju su pare bile papir kao svaki drugi. Govorio je “zaradio sam to da bih trošio, to ću sve da potrošim”. Nikada nije dao da se plati, a sve su bili veliki cehovi. On je bio takav. Dok mi ručamo, on ode kod konobara i plati. Bili smo na svadbi u Puli, zovem ga u tri ujutru da krenemo na spavanje. On ne ide, ostane i u dva sata popodne dolazim do recepcije, a on igra kolo sa kuharima, konobarima i ljudima koji rade u hotelu i sve ih kiti novčanicama od pedeset eura. Kaže “neka, i oni imaju djece, mi smo uzeli pare sinoć kada smo pjevali”. Takav je bio on – poručuje Acko.

Osim toga, u razgovoru navodi da će Džej biti sahranjen po običajima koje nalaže islam.

– Njegovi otac i deda su sahranjeni po islamu. Najvjerovatnije će Džej biti isto tako. Govorio je “želim da me hodža okupa i da sve bude kako nalaže islam”. Našim prijateljima je to govorio. Međutim to je na porodici kako će se desiti i realizovati. Tražio je da mu svira violina i tamburica, da bude muzike. Pričao je i da obavezno popijemo rakiju za moju dušu, jer je obožavao da pije. A opet, sa druge strane, slavio je Svetu Petku jer je tu slavu preuzeo od svoje bivše supruge Nade – izjavio je dugogodišnji Džejev prijatelj, prenosi “Kurir“.

