RADI ZA PLATU OD 285 EURA, OVO JE SIN ZLATE I PEJE: Kad ga vide djevojke padaju u trans

Jovana rijetko viđamo u javnosti zato što ga takav način života nikada nije zanimao. Uzoran je student i dijete za primer, kažu njegovi roditelji.

– Jovan već devet meseci radi u tom tržnom centru. Ja nisam htela da pričam o tome, ali kad ste već saznali, onda moram da se pohvalim. Šta da vam kažem osim da sam ponosna na njega. Sam je odlučio da se zaposli i da zarađuje. On je jedan od najboljih studenata, ima sve devetke i desetke. Peja i ja možemo da mu pružimo sve što poželi, ali on hoće svoj dinar. Uskoro završava drugu godinu fakulteta i uspijeva sve da postigne – rekla je Zlata Petrović jednom prilikom i dodala da Jovan ima mnogo planova.

– Skoro mi je rekao da skuplja novac od plate da kupi auto. Peja i ja imamo automobile, mogao je naša kola da vozi, ali eto, on hoće da ima svoj, za koji će sam da zaradi. Jako je odgovoran i vrijedan, nisu mu izlasci na prvom mjestu, iako naravno voli i to, kao i svi mladi. Pravo da vam kažem, i ne čudi me što je Jovan takav, jer smo i nas dvoje, Peja i ja, takođe odgovorni i vrijedni ljudi, ništa nam nije palo s neba. Moj životni moto je da čovjek mora da bude borac u svemu jer samo tako može da uspije, i drago mi je što smo to prenijeli na našeg Jovana – zaključila je pjevačica.

Jovana su nedavno povezivali sa Natašom Rodić, sestrom Bogdane Ražnatović, pa se o njihovom zbližavanju naširoko prisalo i pričalo.

