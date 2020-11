JAVILA SE KIĆINA CRNA ŽENA: ‘Zamolio me da mu obećam da ćemo na nebu biti zajedno…’

Mirjana Antolović, Beograđanka kojoj je Krunoslav Slabinac Kićo posvetio pjesmu “Zbog jedne divne, crne žene”, oglasila se na društvenim mrežama povodom njegove smrti.

“Dragi moji prijatelji, javili su mi da je naš Kićo Slabinac, preminuo. Danas smo izgubili veliku legendu, prijatelja, voljenu osobu i velikog čovjeka. Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me je zamolio da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam svima nedostajati, a posebno meni. Sućut njegovoj obitelji”, napisala je Mirjana na Facebooku, prenosi “Net“.

Mirjana i Kićo upoznali su se tijekom njegove turneje u Americi. Nekoliko godina održavali su vezu na daljinu, no ona ga je ostavila i slomila mu srce. Ponovno su se sreli 2018. godine u Zagrebu. Mirjana je u svojoj knjizi “Ovo nisu istine” napisala da ga je ostavila teška srca jer je bio njezina prava ljubav.

Krunoslav Slabinac Kićo preminuo je danas u 77. godini u bolničkoj sobi u KBC-u Zagreb gdje je proveo posljednja tri mjeseca. Shrvani kolege oprostili su se od njega na društvenim mrežama.

