Karleuša detaljno objasnila šta ima ovaj Sarajlija što žene baca u nesvijest, a i njoj je samo to bilo na umu

Ovog puta Alem je izabrao dvije tradicionalne pjesme za borbu u 4. krug, što se žiriju dopalo pa su ga nagradili sa maksimalnih 6 glasova.

Najviše hvalospjeva i ovog puta dobio je od JK koja je svima objasnila šta to posjeduje ovaj Sarajlija što, kako je istakla, “žene baca u nesvijest”:

“Aleme, nekada je to samopouzdanje malo neukusno i neumjesno kada se tako potencira na sceni, ali u tvom slučaju imaš sve razloge da budeš tako samouvjeren i da to tako otvoreno kažeš, zato što smatram da je skromnost neka bezveze vrlina ako nema nekog sumanutog pokrića. Ti imaš pokriće da kažeš svom kolegi “ne daj Bože da stane pored tebe”. U ovom slučaju stvarno, Adine, imao si maler što si stajao pored jednog rasnog Alema. Meni je samo jedna stvar bila na umu dok si ti, Aleme, pjevao, ta tvoja predivna boja glasa od milion dolara koja žene baca u nesvijest. To je takav potencijal, ti si tako muzikalan. Bravo, Aleme”, prokomentarisala je Jelena Karleuša, a Bajrović joj se ljubazno zahvalio, piše “Senzacija“.

Facebook komentari