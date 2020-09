Jelena Karleuša saopštila: “Opadala mi je kosa, htjela sam da se ubijem”

Ipak, iz svega toga i depresije u koju je upala izašla je sa posljedicama koje su vidljive na tijelu, prije svega, kosi, koja joj je od prevelikog stresa opadala u pečatima. Ne krije da su dešavanja iz 2019. godine bila za nju toliko teška da je bila na granici da izvrši samoubistvo.

– Jedva sam čekala da se završi 2019. godina jer je bila paklena u životnom smislu! Čak sam imala i tu nesreću da mi od stresa opadne kosa u pečatima. Usred svega toga umrla mi je majka. Jedva sam čekala da se završi ta godina i da krene 2020. i onda se desila 2020. i pakao zvani korona i svi smo se zatvorili u karantin – počinje ispovijest Karleuša za “Skandal“, te dodaje da je kćerkice Atinu i Niku pokušala da zaštiti od traumatičnih dešavanja:

– Moje kćerke su dobre i skromne djevojčice. One ne slušaju domaću muziku niti znaju naše domaće ličnosti. Mislim da je tako najbolje, da djeca odrastaju u drugačijoj atmosferi u odnosu na ovu domaću žabokrečinu. Drago mi je što ne kapiraju kroz kakvu borbu prolazi njihova majka! One znaju ko sam ja, ali ne znaju koliko je teško biti ja. Ja to ne pokazujem u kući, štitim ih maksimalno, kako ja tako i Duško. Ali jednog dana će znati i shvatiti i sigurna sam da će biti ponosne na majku. Sve što mi se dešava u životu to sam ja, to je moj život, to je nešto što je mene napravilo ovakvom kakva jesam. Da budem borac, izdržljiva, da budem neko ko ne pada pred ozbiljnim preprekama. U inat dušmanima sam sretna žena.

Nakon osam godina pauze u karijeri njena publika je željna novih projekata, a Karleuša najavljuje i novi album, koji je pri kraju.

– Nisam još radila spotove, možda mislite da sam radila nešto jer su mi krvava koljena, vidiš da imam dugu haljinu, ali ne. Pala sam ispred kineskog restorana jer sam bila na ravnom. A što se albuma tiče, nekih 80 posto je gotovo, privodimo kraju sve. Teško je pjevati sa puno noževa u leđima i ne odustati. – zaključuje priču pjevačica.

