Emina Jahović upoznala sinove sa dečkom, a onda je iznenadilo njihovo pitanje

Nakon što se razvela od Mustafe Sandala, Emina Jahović uživa u romantičnoj vezi sa turskim biznismenom Sadettinom Saranom.

Par je u jednom trenutku napravio nekoliko mjeseci pauze, nakon čega je pjevačica izjavila:

– Postojao je prekid koji je trajao nekih pet mjeseci, ali nakon toga zvijezde su nas ponovo spojile.

Da Emini i Sadettinu cvjetaju ruže govori i činjenica da je pjevačica svoju novu ljubav upoznala i sa sinovima.

Eminina djeca su, kako prenose turski mediji, oduševljena maminim dečkom, a navodno su izrazili želju da im ona rodi brata ili sestru.

– Oni su u početku bili stidljivi, ali vrlo brzo su se opustili i odlično ga prihvatili. On se sa njima šalio, ponašao se šašavo i kao klinac, a vidjelo se da oni baš uživaju u njegovom društvu. Poslije tog prvog susreta redovno su se viđali sa Sadettinom i često sa njim išli u park. Emina je bila presretna što se svi lijepo slažu i odahnula je, ali zabrinula se kada su je sinovi upitali – da li će dobiti uskoro brata ili sestru. Šokiralo ju je to njihovo pitanje, pa je izbjegavala da priča na tu temu. Objasnila im je da je za to još rano, a njih je to rastužilo. Iako na tu temu do sada nije pričala sa Sadettinom, bila je presretna što se njena djeca slažu sa njim i što žele proširenje porodice – kazao je izvor blizak ovom paru, piše “Faktor“.

