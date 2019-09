Oglasila se supruga muškarca koji ženi Andreanu Čekić

Supruga, sada već vjerenika Čekićeve, poželjela im je sve najbolje.

“Želim im sve najbolje. Marko i ja nismo u kontatku. On nije u kontatku ni sa mnom, ni sa detetom. Nikakav kontakt nemamo. Mi ne pričamo od onog dana od kada je on otišao od nas i ostavio dete. On dete nije video tačno pri meseca! Nije zvao da pita kako mu je dete, gde mu je dete… Nije poželeo detetu ni srećan polazak u školu, niti zna da li mu dete ide u školu”, rekla je u jednom dahu Marina za Pink.rs.

“On ima moj broj telefona na koji može uvek da se javi. Ja njemu nisam ništa uradila, uradio je on meni. Ja nemam razlog da mu se javim. Samo želim da se hitno razvedem, jer ne želim da živim u bigamiji, poligamiji ili kako se već to vodi… A njima želim svu sreću ovog sveta i da što pre postanu roditelji i vide kako je imati decu”, rekla je još zakonita supruga Miloševića.

Loading..

loading...

Facebook komentari