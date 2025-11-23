Rada Manojlović trudna? Mnogi su nagađali, a sada je sve jasno

Sada se pojavila u emisiji na „Grandu“, a zbog priznanja voditelji su pomislili da je u drugom stanju.

Osladilo mi se. Ubode ova mečka za Beč da ode, rekoh: „Hajde Radmila, nešto da pojedeš slatko“, tamanila sam dnevno Milku od 300 grama, umjesto tri, osam palačinaka – priznala je Rada Manojlović, a voditelji su odmah reagovali.

Rado, ti si u drugom stanju?, glasilo je pitanje, na koje je Rada odgovorila da nije trudna.

Inače, Rada je nedavno progovorila o svom partneru za kojeg želi da se uda.

Istina je da krijem dečka. On je mnogo lijep, ja bih voljela da ga pokažem javnosti, ali on nije javna ličnost i nije u fazonu da se slika i snima. Mi smo već više od dvije i po godine zajedno, to je jedan ozbiljan period, naročito za nekog ko se bavi ovim poslom. On me je upoznao u svim fazama i mnogo mi se sviđa što nije dio estrade – rekla je Rada za Hype TV i dodala da bi voljela veliku svadbu koja će krenuti iz njenog rodnog Četereža.

Facebook komentari