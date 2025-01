“BORI SE, NIJE DOBRO…” Pjevačica progovorila o zdravstvenom stanju Saše Popovića!

Već mjesecima se polemiše o zdravstvenom stanju Saše Popovića, a jednom prilikom se oglasila njegova prijateljica Zorica Marković.

Kako je tada otkrila, više se ne čuje redovno sa Sašinom suprugom Suzanom Jovanović, ali se nada njegovom oporavku.

U početku smo se čule redovno, međutim, ja razumem situaciju, shodno tome mislim da ne treba da zivkam svaki čas, da ne treba da dosađujem. Ono što znam jeste to da se čovjek bori i nadam se da će biti dobro. Sigurna sam da će biti dobro. Tako da, ne bih da zivkam svaki dan, jer ti kad zivkaš svaki dan i ispituješ nekog kako je, to nije dobro. Lijepo je to kada brinu ljudi, ali je lijepo imati mjeru – rekla je Zorica.

Evo kada se Saša posljednji put pojavio u javnosti

Saša Popović se nije pojavio na početku snimanje nove sezone Zvezda Granda 2024/25, kada je otkriveno da je njegovo zdravstveno stanje narušeno.

Popović se u poslednjem periodu ne pojavljuje na javnim događajima, a poslednji put je viđen na snimanju finala 17. sezone takmičenja Zvezde Granda.

Tada je došao na štakama u emisiju i skoro sve vrijeme je sjedio u stolici, piše alo.

