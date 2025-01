Katarina Živković ostala zatečena pitanjem Ognjena Amidžića – Ne želim da odgovaram

Poznata pjevačica ne želi da odgovori na pitanje o rijaliti učesnici.

Voditelj Ognjen Amidžić je u svojoj emisiji „AmiG Show“ ugostio popularnu pevačicu Katarinu Živković, koja je otvoreno odgovarala na pitanja publike sa društvene mreže Instagram.

Emisija je donela mnoštvo zanimljivih tema, ali najveću pažnju privuklo je pitanje o njenom odnosu s Kijom Kockar, bivšom prijateljicom i poznatom rijaliti zvijezdom, piše Eskluziva. Iako su obožavaoci željeli da saznaju više o razlozima prekida njihovog prijateljstva, Katarina je odlučila da ostane zagonetna, te je odbila da odgovori na ovo pitanje.

Ona takođe nije bila voljna da komentariše ni u kakvim je odnosima sa Kijinim bivšim suprugom Slobom Radanovićem.

– Kad si posljednji put komunicirala sa Kijom Kockar? – glasilo je pitanje.

– Ne želim da odgovaram, ne želim da produbljujem temu o kojoj ne želim da se priča – rekla je pjevačica.

– Kako to da si sad dobra sa Slobom, zar ga nisi pljuvala? – glasilo je sljedeće pitanje.

– Mnogo mi se desilo lijepih stvari u životu, tome bih da se posvetim. Poštujem, ali mogu da odgovorim kako želim – bila je kratka Kaća.

Smatra da ne treba da se izvini

U emisiji Amidži pored Katarine Živković bila je i čuvena Zejna, koja je takođe odgovarala na pitanja sa Instagrama. Zejna je nedavno javno iskritikovala koleginicu Maju Berović zbog spota za pesmu “Laju kuje” koji je snimila u romskoj mahali, što je bilo dovoljno da se njihova oglašavanja na ovu temu svedu pod novi medijski rat.

– Da li misliš da si pretjerala u komentarisanju Maje Berović i da treba da joj uputiš izvinjenje? – glasilo je pitanje, na koje je Zejna odgovorila:

– Ja nijednog trenutka nisam komentarisala Maju, svaki put sam je pohvalila. Mislim da ljudi nisu dovoljno upućeni u neke teme i da se sve to pretvori nekako u neki estradni rat. Jako poštujem svaku koleginicu, niko nigde ne može da vidi da sam ja ikada ikog pljuvala, već svakog pohvalila i pomogla ako sam mogla. Estrada ima tu neku potrebu da sve nekako okreće, nikad ništa ja lično njoj ne bih rekla. Ona je koleginica, majka je… To je samo izvrnuto. Nema potrebe da se ona oseća krivom za bilo šta, niti da se ja njoj izvinjavam… Mislim da je to izvrnuto, a da smo obe imale dobru nameru – objasnila je pevačica.

Ona je progovorila i svom učešću u muzičkoj grupi “Luna”.

– S obzirom na to da nisam znala kako išta funkcioniše, dobro sam i prošla. Nisam dugo izdržala, skoro dvije godine, to je meni bilo kao 200. Treba izdržati… Bilo je fino, ali ne bih voljela da se ponovi to grupno iskustvo – rekla je Zejna na Pinku, piše SD.rs.

